Tài khoản Google của trường học Hàn Quốc bị tin tặc xâm nhập

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Số liệu được Bộ Giáo dục công bố ngày 22-10 cho thấy, tính đến 18 giờ ngày 21-10, cơ quan chức năng đã xác nhận gần 113.000 tài khoản bị xâm nhập.

Các tài khoản này thuộc hệ thống Google Workspace do các sở giáo dục địa phương và trường học ở nhiều cấp thiết lập từ năm 2020, nhằm phục vụ hoạt động dạy và học trực tuyến trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát.

Trước sự việc, Bộ Giáo dục đã gửi công văn tới các sở giáo dục trên toàn quốc, yêu cầu thay đổi mật khẩu đối với các tài khoản Google phục vụ học tập.

Trong tổng số hơn 4,9 triệu tài khoản thuộc diện phải đổi mật khẩu, đã có gần 3,6 triệu tài khoản hoàn tất cập nhật, tương đương 72,1%. Như vậy, vẫn còn 1,38 triệu tài khoản chưa thực hiện biện pháp này.

Vụ việc đặt ra yêu cầu tăng cường bảo mật đối với các hệ thống tài khoản phục vụ giáo dục trực tuyến, đặc biệt là những hệ thống được triển khai trên diện rộng. Tuy nhiên, thông tin được công bố chưa nêu rõ phương thức tin tặc xâm nhập, danh tính thủ phạm hay mức độ dữ liệu bị truy cập trái phép.