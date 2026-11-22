Thông tin gây hoang mang thực chất là tin giả.

Một bài đăng trên mạng xã hội X gần đây khiến cộng đồng bóng đá xôn xao khi khẳng định Jamal Musiala sắp chấm dứt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Theo tài khoản đăng tải thông tin, tiền vệ người Đức dự kiến tổ chức họp báo chia tay tại sân Allianz Arena vào ngày 23/11.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt gần 3 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. Nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng trước viễn cảnh Bayern Munich mất đi một trong những tài năng sáng giá nhất đội hình.

Tuy nhiên, thông tin này sớm bị bóc trần. Tài khoản đăng tải bài viết có tên "@david_ornsign", cố tình mạo danh nhà báo nổi tiếng David Ornstein của The Athletic. Đây không phải tài khoản chính thức của phóng viên người Anh. Đáng chú ý, cũng không có bất kỳ thông báo nào từ Musiala hay Bayern Munich xác nhận quyết định giải nghệ.

Như vậy, câu chuyện Musiala chia tay bóng đá chuyên nghiệp chỉ là tin đồn thất thiệt xuất phát từ một tài khoản giả mạo. Dù vậy, những lo ngại về tương lai của tiền vệ 23 tuổi không hoàn toàn vô căn cứ. Musiala liên tục gặp vấn đề sức khỏe trong thời gian qua, ảnh hưởng đáng kể đến quá trình thi đấu và phát triển sự nghiệp.

Hồi tháng 8/2026, Musiala từng hai lần mất ý thức chỉ trong vòng bốn ngày. Các cuộc kiểm tra y tế sau đó phát hiện anh mắc chứng động kinh vắng ý thức liên quan đến rối loạn thần kinh. Tiền vệ Bayern Munich phải sử dụng thuốc để kiểm soát tình trạng này.

Musiala liên tục gặp biến cố về sức khỏe.

Chưa dừng lại ở đó, chấn thương đùi tiếp tục khiến Musiala phải nghỉ thi đấu gần hai tháng. Chuỗi biến cố liên tiếp đặt ra dấu hỏi về khả năng tìm lại thể trạng cũng như phong độ đỉnh cao của ngôi sao người Đức.

Tình hình khiến những nhân vật quyền lực tại Bayern Munich, trong đó có Uli Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge, không khỏi lo lắng. Ban lãnh đạo đội bóng quan ngại liệu Musiala có thể trở lại với đẳng cấp từng thể hiện trước khi liên tục dính chấn thương.

Thậm chí, Rummenigge còn đề cập khả năng xem xét lại các điều khoản tài chính trong hợp đồng nếu những vấn đề thể lực tiếp tục cản trở quá trình hồi phục của cầu thủ này. Ngay lập tức, Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) lên án động thái này. FIFPRO nhấn mạnh các CLB phải tôn trọng hợp đồng đã ký, bất kể cầu thủ gặp chấn thương hay sa sút phong độ.

Musiala được cho là nhận mức lương gần 25 triệu euro mỗi năm và còn hợp đồng với Bayern Munich đến năm 2030. Vì vậy, tương lai của anh không chỉ liên quan đến chuyên môn mà còn ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch tài chính của đội bóng.