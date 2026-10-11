Tài khoản chứng khoán, viễn thông, mạng xã hội,...phải liên kết VNeID trước ngày 31/12

Theo quy định tại điều 19 Nghị định 320, tài khoản giao dịch điện tử theo luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong 12 lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID.

Theo đó, tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử (người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử), hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

Các tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, dịch vụ xuyên biên giới thực hiện liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng khi các nền tảng số đáp ứng đủ điều kiện và được kết nối với nền tảng định danh và xác thực điện tử.

Đối với các lĩnh vực khác ngoài quy định tại khoản 9 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến trên các lĩnh vực bắt buộc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.

Tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử (VNeID) chậm nhất ngày 31/12/2026; riêng tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.