Tài khoản chứng khoán mở mới tiếp tục tăng mạnh trong tháng 10

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Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, tính đến ngày 31/10/2026, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước là 14.331.814 tài khoản.

Trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 14.311.172 tài khoản.

Số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 20.642 tài khoản.

Như vậy, trong tháng 10/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận thêm 252.159 tài khoản giao dịch mở mới so cuối tháng 9, cao hơn khoảng 7.000 tài khoản so với mức tăng của tháng trước.

Các tài khoản mở mới chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân với 251.974 tài khoản tăng thêm (chiếm 99,8%), trong khi nhà đầu tư tổ chức chỉ tăng thêm 185 tài khoản.

Ngoài ra, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là 53.088 tài khoản, trong đó, 48.139 tài khoản là của nhà đầu tư cá nhân và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tổ chức là 4.949 tài khoản, tăng lần lượt 183 và 8 tài khoản so cùng kỳ tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2,4 triệu tài khoản. Tính đến hết tháng 10, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 14 triệu tài khoản, tương đương khoảng 14% dân số.