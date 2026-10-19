Tài khoản bất ngờ nhận số tiền lớn, người đàn ông Thái Nguyên trả lại tiền chuyển nhầm

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Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 19h ngày 15.10,anh Lý Văn Dũng (SN 1987, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ nhận được số tiền 450 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Phát hiện tài khoản nhận được khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, anh Dũng đã chủ động trình báo Công an xã Văn Hán để xác minh, giải quyết.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định số tiền trên do chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1987, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) chuyển nhầm vào tài khoản anh Dũng.

Chi Nguyễn Thị Huệ đã nhận lại số tiền bị chuyển nhầm tại Công an xã Văn Hán

Đến 7h30 ngày 16.10, Công an xã Văn Hán mời hai người đến trụ sở, phối hợp thực hiện thủ tục trao trả toàn bộ 450 triệu đồng cho chị Huệ.

Ngành chức năng tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an khi nhận tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, không tự ý sử dụng hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ để phòng ngừa lừa đảo, bảo đảm an ninh, trật tự.