Tài khoản bất ngờ nhận 7.600.000 triệu đồng, nữ sinh Đặng Thị Kiều Vy SN 2011 lập tức có hành động đáng chú ý

Ngày 7/11, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về việc một nữ sinh lớp 10 trên địa bàn chủ động trả lại số tiền 7.600.000 đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Trước đó, quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng, em Đặng Thị Kiều Vy (sinh năm 2011, trú tại thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch), học sinh Trường THPT Quang Trung, bất ngờ nhận được số tiền 7.600.000 đồng được chuyển đến từ một tài khoản không quen biết.

Em Đặng Thị Kiều Vy chuyển trả lại tiền cho chủ sở hữu - Ảnh: Công an Quảng Trị

Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, em Vy đã chủ động liên hệ với Công an xã Phú Trạch để trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin và tìm người chuyển tiền để hoàn trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Trạch đã tiến hành xác minh thông tin liên quan. Đến ngày 1/11/2026, lực lượng Công an đã xác định được người chuyển nhầm số tiền trên. Sau đó, em Đặng Thị Kiều Vy đã thực hiện chuyển trả đầy đủ số tiền 7.600.000 đồng cho người chuyển nhầm.

Theo Công an Quảng Trị, hành động của em Đặng Thị Kiều Vy thể hiện phẩm chất trung thực, ý thức trách nhiệm và cách ứng xử văn minh trong cuộc sống. Việc làm tuy giản dị nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhất là trong thế hệ trẻ.