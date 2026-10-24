Tài khoản bất ngờ nhận 50.000.000 đồng, bà Nguyễn Thị Nhị ở Hà Tĩnh lập tức báo công an sau tin nhắn từ người lạ

Theo Trang Thông tin điện tử phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Công an phường Hoành Sơn vừa hỗ trợ người dân hoàn trả 50.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1962, trú tại thôn Nam Trung, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ nhận được 50.000.000 đồng nhưng không rõ người gửi.

Tiếp theo, bà nhận được tin nhắn của một người tự xưng tên Lan ở phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về việc chị Lan chuyển nhầm tiền vào tài khoản của bà Nhị.

Bà Nguyễn Thị Nhị vừa có hành động đẹp khi chủ động trình báo cơ quan Công an và hoàn trả 50 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm - Ảnh: Trang Thông tin điện tử phường Hoành Sơn

Nhận thức đây là số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, mặt khác để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi “Lừa đảo trên không gian mạng”, bà Nhị đã chủ động trình báo Công an phường Hoành Sơn để hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoành Sơn đã phối hợp xác minh, xác định người chuyển tiền là chị Nguyễn Thị Lan (SN 2001, trú tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau khi liên hệ, xác minh thông tin các bên, Công an phường đã hướng dẫn thực hiện bà Nhị và chị Lan ra ngân hàng làm thủ tục hoàn trả. Toàn bộ số tiền 50.000.000 đồng đã được bà Nhị chuyển trả đầy đủ cho người chuyển nhầm.

Việc làm của bà Nguyễn Thị Nhị là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức cảnh giác với các loại tội phạm trên không gian mạng, chấp hành pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.