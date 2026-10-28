Tài khoản bất ngờ nhận 30.400.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1987 lập tức đến công an

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 23/10, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ nhận được 30,4 triệu đồng từ tài khoản lạ chuyển đến. Nhận thấy số tiền có thể do người khác chuyển nhầm, chị Hoa đã đến Công an xã Lệ Ninh trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm chủ sở hữu.

Công an xã Lệ Ninh hỗ trợ trao trả hơn 30 triệu đồng chuyển khoản nhầm - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lệ Ninh khẩn trương xác minh, xác định người chuyển nhầm là ông Nguyễn Xuân Thu (SN 1959, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng Công an đã liên hệ, phối hợp trao trả đầy đủ số tiền 30,4 triệu đồng cho ông Thu.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, hành động trung thực, nghĩa tình của chị Nguyễn Thị Hoa cùng tinh thần trách nhiệm của Công an xã Lệ Ninh góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp, xây dựng niềm tin và tình đoàn kết trong cộng đồng.