Tài khoản anh Vũ Văn Phú ở Hải Phòng bất ngờ nhận 10.000.000 đồng lúc 23h30, Công an xác minh, kết quả đã rõ

Theo thông tin từ chuyên trang An ninh Hải Phòng, Công an phường Tân Hưng, TP Hải Phòng vừa hỗ trợ xác minh, trao trả 10.000.000 đồng do một công dân chuyển khoản nhầm.

Thư cảm ơn của anh Trương Thanh Sang - Ảnh: Chuyên trang An ninh Hải Phòng

Sự việc xảy ra vào sáng 8/11/2026. Trong ca trực và đang thực hiện cao điểm thu nhận cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân, Trung tá Đào Văn Cường, cán bộ Tổ cảnh sát khu vực, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận thông tin do anh Vũ Văn Phú, đăng ký thường trú tại số 739 Lê Thanh Nghị trình báo về việc tài khoản của anh nhận được số tiền 10.000.000 đồng từ người lạ.

Tiếp nhận thông tin trên, Trung tá Đào Văn Cường đã báo cáo Chỉ huy Công an phường và tiến hành xác minh số tiền trên do anh Trương Thanh Sang, đăng ký thường trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, chuyển khoản nhầm.

Công an phường Tân Hưng xác minh, trao trả tiền do công dân chuyển khoản nhầm - Ảnh: An ninh Hải Phòng

Sau khi xác minh chính xác người chuyển nhầm, đồng chí Trung tá Đào Văn Cường đã hướng dẫn anh Vũ Văn Phú chuyển khoản trả lại cho anh Trương Thanh Sang.

Nhận được số tiền đã chuyển nhầm, anh Trương Thanh Sang vô cùng xúc động và viết thư gửi lời cảm ơn tới Trung tá Đào Văn Cường và Công an phường Tân Hưng, TP Hải Phòng đã hỗ trợ giúp đỡ anh nhận lại được số tiền trên.

Nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân cần làm gì?

Từ sự việc trên, người dân cần thận trọng khi phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc. Thay vì tự ý sử dụng hoặc vội vàng chuyển trả theo yêu cầu của người lạ, chủ tài khoản nên liên hệ ngân hàng để kiểm tra thông tin giao dịch và được hướng dẫn xử lý.

Đặc biệt, nếu có người liên hệ yêu cầu chuyển lại tiền vào một tài khoản khác với tài khoản đã gửi, người nhận cần xác minh kỹ để tránh rơi vào các thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc chuyển khoản nhầm.

Đối với người chuyển tiền, cần kiểm tra chính xác tên người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Nếu phát hiện chuyển nhầm, nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát, đồng thời trình báo cơ quan công an khi cần thiết.