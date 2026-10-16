Tài khoản Agribank của một người đàn ông bất ngờ nhận 367.600.000 đồng, công an vào cuộc xác minh, kết quả gây chú ý

Tài khoản Agribank bất ngờ nhận 367.600.000 đồng

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, ngày 15/10, Công an xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị vừa hỗ trợ xác minh, giúp người dân hoàn trả 367.600.000 đồng do chuyển khoản nhầm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người liên quan.

Trước đó, ngày 23/9, tài khoản ngân hàng Agribank của ông Lê Hoàng Nam (ngụ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ), bất ngờ nhận được số tiền 367.600.000 đồng. Qua xác minh thông tin giao dịch, nhận thấy đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, ông Nam đã phối hợp với Công an xã làm rõ sự việc.

Ông Lê Hoàng Nam (bìa phải) hoàn trả số tiền hơn 367 triệu đồng nhận chuyển khoản nhầm đến ông Quách Quốc Nam (bìa trái) tại cơ quan Công an xã Vĩnh Mỹ - Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Mỹ xác định số tiền trên thuộc về ông Quách Quốc Nam, thường trú ấp Vịnh Nước Sôi, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn, ông Lê Hoàng Nam đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngày 14/10, tại trụ sở Công an xã Vĩnh Mỹ, dưới sự chứng kiến, hỗ trợ của cán bộ Công an xã, hai bên đã hoàn tất việc hoàn trả đầy đủ số tiền 367.600.000 đồng.

Công an khuyến cáo người dân khi chuyển khoản nhầm hoặc nhận tiền lạ

Vụ việc là lời nhắc nhở người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát, phối hợp xác minh và thực hiện thủ tục hoàn trả theo quy định.

Đối với người nhận được tiền không rõ nguồn gốc, cần chủ động liên hệ ngân hàng để xác minh, không tự ý sử dụng, rút hoặc chuyển tiếp khoản tiền khi chưa làm rõ giao dịch.

Công an khuyến cáo người dân khi chuyển khoản nhầm hoặc nhận tiền lạ - Ảnh minh hoạ

Công an xã Vĩnh Mỹ cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn giả vờ chuyển nhầm tiền rồi yêu cầu hoàn trả vào tài khoản của người thứ ba; giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ Công an để yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin bảo mật, truy cập đường link lạ hoặc chuyển thêm tiền.

Khi gặp tình huống này, người dân cần xác minh qua kênh chính thức của ngân hàng, không làm theo yêu cầu của người lạ và kịp thời trình báo cơ quan Công an nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đe dọa hoặc chiếm đoạt tài sản.