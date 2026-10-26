Tái hôn vì con gái, cặp vợ chồng đối diện sự thật đáng buồn sau 3 tháng

Một câu chuyện gia đình được trang Sohu đăng tải đang thu hút sự chú ý khi đề cập đến những mâu thuẫn giữa một cặp vợ chồng tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Theo bài viết, sau khi tái hôn được khoảng ba tháng, hai người lại rơi vào tình trạng bất hòa. Một đoạn video ghi lại cảnh cãi vã, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn cùng dầu ăn và nước tương đổ ra sàn khiến nhiều người bày tỏ sự lo ngại về cuộc sống của gia đình này.

Theo thông tin được đăng tải, người vợ năm nay 31 tuổi. Hai người từng kết hôn và có một con gái, nhưng cuộc sống chung không kéo dài như mong đợi. Sau hơn một năm chung sống, những bất đồng trong sinh hoạt gia đình ngày càng gia tăng, khiến cả hai quyết định ly hôn.

Bài viết cho biết, trong cuộc hôn nhân đầu tiên, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi liên quan đến việc nhà và chăm sóc con. Người chồng được cho là không hài lòng với cách vợ quán xuyến gia đình, trong khi những bất đồng kéo dài khiến quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng. Sau nhiều lần mâu thuẫn nhưng không tìm được tiếng nói chung, họ quyết định chấm dứt hôn nhân.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của cả hai cũng gặp nhiều khó khăn. Theo Sohu, người vợ không có công việc và chỗ ở ổn định, còn người chồng phải vừa đi làm kiếm tiền, vừa một mình chăm sóc con gái còn nhỏ. Những áp lực về kinh tế và việc nuôi dạy con khiến cuộc sống của người chồng thêm vất vả.

Sau khoảng hai năm xa cách, dưới sự khuyên nhủ của gia đình, hai người quyết định tái hôn. Mong muốn con gái được lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ được cho là một trong những lý do khiến họ lựa chọn quay lại với nhau.

Tuy nhiên, việc tái hôn không đồng nghĩa với những mâu thuẫn trước đây đã được giải quyết. Theo nội dung bài viết, chỉ sau ba tháng chung sống trở lại, những bất đồng liên quan đến việc nhà và chăm sóc con tiếp tục xuất hiện.

Người chồng được cho là vẫn phải gánh phần lớn trách nhiệm kiếm tiền và chăm sóc con gái, trong khi việc quán xuyến nhà cửa giữa hai người chưa tìm được sự thống nhất. Những bất mãn tích tụ theo thời gian khiến không khí gia đình ngày càng nặng nề.

Mâu thuẫn bùng phát vào một buổi tối khi người chồng đi làm về và nhìn thấy nhà cửa bừa bộn. Theo bài viết, trong lúc tức giận, anh đã đá hoặc làm hỏng một món đồ chơi của con gái. Hành động này khiến người vợ nổi giận, dẫn đến cuộc cãi vã gay gắt giữa hai người.

Trong đoạn video được chia sẻ, người vợ bị cho là đã vào bếp, làm đổ nước tương và dầu ăn xuống sàn, khiến khu vực này trở nên nhếch nhác. Đồ đạc cùng những vật dụng sinh hoạt nằm ngổn ngang, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Người phụ nữ được cho là liên tục lớn tiếng phản ứng trước những lời phàn nàn của chồng. Cô cho rằng bản thân cũng cần được nghỉ ngơi và không chấp nhận việc bị chỉ trích. Trong khi đó, người chồng yêu cầu vợ dừng hành động phá phách và dọn dẹp những gì đã làm đổ, nhưng hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Theo nội dung được Sohu thuật lại, người vợ tiếp tục khẳng định mình không có nghĩa vụ phải chăm sóc con hay dọn dẹp nhà cửa. Cuộc tranh cãi vì thế càng trở nên căng thẳng, phơi bày những bất đồng chưa được giải quyết trong đời sống hôn nhân.

Điều khiến câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm là sự xuất hiện của cô con gái mới khoảng hai tuổi. Trong lúc cha mẹ cãi vã, đứa trẻ được cho là vẫn ở trong nhà, chứng kiến không khí căng thẳng giữa hai người.

Ở độ tuổi còn nhỏ, trẻ cần được sống trong môi trường an toàn, ổn định và nhận được sự quan tâm từ cha mẹ. Việc thường xuyên tiếp xúc với những cuộc tranh cãi gay gắt có thể khiến trẻ cảm thấy bất an. Bởi vậy, bên cạnh những bất đồng của người lớn, điều khiến nhiều người quan tâm hơn cả là ảnh hưởng của sự việc đối với đứa trẻ.

Theo bài viết, sau khi cuộc cãi vã kết thúc, người chồng cuối cùng phải tự dọn dẹp nhà cửa. Cảm thấy bất lực trước tình trạng mâu thuẫn lặp đi lặp lại, anh quyết định chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội để bày tỏ sự mệt mỏi.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hai người cần nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ thay vì tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân trong tình trạng bất hòa. Theo họ, việc tái hôn chỉ có ý nghĩa khi cả hai thực sự sẵn sàng thay đổi, cùng chia sẻ trách nhiệm và tìm cách giải quyết những vấn đề từng khiến gia đình tan vỡ.

Một số ý kiến khác bày tỏ sự lo ngại về cách hai người ứng xử khi xảy ra xung đột. Việc làm hỏng đồ đạc, cố tình gây hỗn loạn hoặc dùng những lời lẽ gay gắt để đáp trả nhau không giúp giải quyết bất đồng, mà còn khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

Đặc biệt, nhiều người cho rằng con trẻ không nên trở thành lý do duy nhất để cha mẹ cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân thiếu hòa thuận. Mong muốn con có đủ cha và mẹ là điều dễ hiểu, nhưng một mái nhà trọn vẹn không chỉ được quyết định bởi việc cha mẹ có sống chung hay không. Môi trường gia đình, cách các thành viên đối xử với nhau và khả năng bảo đảm sự an toàn về tinh thần cho trẻ cũng là những yếu tố quan trọng.

Trên thực tế, quyết định tái hôn sau ly hôn có thể mở ra cơ hội để hai người sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, cơ hội ấy chỉ có thể trở thành hiện thực nếu cả hai nhìn nhận được nguyên nhân khiến mối quan hệ đổ vỡ, đồng thời chủ động thay đổi cách giao tiếp và phân chia trách nhiệm trong gia đình.

Nếu những vấn đề cũ vẫn tồn tại, việc quay lại với nhau có nguy cơ chỉ kéo dài vòng luẩn quẩn của bất mãn và tranh cãi. Khi đó, người lớn không chỉ phải đối mặt với áp lực hôn nhân mà còn cần cân nhắc những tác động đối với con cái.

Câu chuyện tại An Huy một lần nữa đặt ra vấn đề về ý nghĩa thực sự của việc tái hôn. Hàn gắn một mối quan hệ không đơn thuần là quay về sống chung hay đăng ký kết hôn lần nữa, mà đòi hỏi sự thay đổi từ cả hai phía. Một gia đình chỉ có thể trở nên ổn định khi các thành viên biết tôn trọng nhau, chia sẻ trách nhiệm và giải quyết bất đồng mà không gây tổn thương cho người khác.

Với những gia đình có con nhỏ, điều quan trọng không chỉ là giữ cho mái nhà không tan vỡ, mà còn là tạo ra môi trường đủ an toàn để trẻ được lớn lên trong sự quan tâm và yêu thương. Đôi khi, điều trẻ cần nhất không phải một gia đình chỉ trọn vẹn về hình thức, mà là một gia đình nơi những người lớn có thể đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và trách nhiệm.