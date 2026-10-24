Tái hòa nhập cộng đồng ở Huế - Mở lối việc làm, phát triển kinh tế gia đình

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp CATP Huế phát biểu tại Hội nghị

Từ tuyên truyền pháp luật, tư vấn hướng nghiệp đến kết nối tín dụng ưu đãi, chương trình phối hợp tại thành phố Huế đang góp phần tạo cơ hội để người chấp hành xong án phạt tù và những người có nhu cầu được hỗ trợ tìm việc làm, phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Tái hòa nhập cộng đồng bắt đầu từ hiểu biết pháp luật

Vừa qua, Công an thành phố Huế phối hợp Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất (Bộ Công an) và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Huế tổ chức tuyên truyền pháp luật, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu nguồn vốn vay hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng tại các phường An Cựu, Thuận Hóa, Phú Xuân và Trung tâm Cai nghiện thành phố.

Người tham gia được phổ biến quyền, nghĩa vụ công dân, trách nhiệm chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT); đồng thời nhận diện những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng, tín dụng đen, lừa đảo đưa người đi làm việc ở nước ngoài và nguy cơ vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đối với người chấp hành xong án phạt tù, chương trình tập trung giải đáp các vấn đề về cư trú, giấy tờ nhân thân, xóa án tích theo quy định và chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Đây là những kiến thức thiết thực giúp người từng lầm lỡ chủ động hơn khi trở lại đời sống xã hội, củng cố ý thức trách nhiệm và xây dựng tương lai bằng con đường lao động chân chính.

Học nghề, vay vốn mở cơ hội phát triển kinh tế gia đình

Đại diện Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất giới thiệu nhiều ngành nghề đào tạo như lập trình máy tính, công nghệ kỹ thuật ô tô, sửa chữa máy nông nghiệp, sửa chữa xe gắn máy, công nghệ kỹ thuật môi trường và vận hành máy xúc, máy ủi. Điều kiện tuyển sinh, chi phí, chế độ hỗ trợ và cơ hội việc làm được trao đổi cụ thể, giúp người có nhu cầu lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và hoàn cảnh.

Đại diện Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất giới thiệu nhiều ngành nghề đào tạo

Cùng với học nghề, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Huế giới thiệu các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người đủ điều kiện, phục vụ học nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người tham gia được hướng dẫn thủ tục, điều kiện vay và trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ theo quy định.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Tp Huế giới thiệu các chương trình tín dụng ưu đãi

Kết quả bước đầu, có 16 người đăng ký nhu cầu vay vốn và 2 người bày tỏ nguyện vọng học nghề. Những con số này là cơ sở để các đơn vị tiếp tục tư vấn, kết nối và hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách phù hợp. Khi có nghề nghiệp, việc làm và nguồn lực phát triển sinh kế, người tái hòa nhập cộng đồng sẽ có thêm điều kiện tạo thu nhập, chăm lo gia đình và từng bước ổn định cuộc sống.

Chung tay tái hòa nhập cộng đồng, giữ gìn bình yên

Trong chuỗi hoạt động, phường Thuận Hóa ra mắt mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng – Vì bình yên cuộc sống”, hướng đến quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Mô hình góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, vận động người dân xóa bỏ định kiến, kỳ thị, tạo môi trường thuận lợi để những người từng lầm lỡ tự tin làm lại cuộc đời.

Phường Thuận Hóa ra mắt mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng – Vì bình yên cuộc sống”

Tái hòa nhập cộng đồng không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mà còn cần sự đồng hành của chính quyền, lực lượng chức năng, cơ sở đào tạo, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và người dân. Sự hỗ trợ đúng lúc, cùng thái độ tôn trọng và sẻ chia, có thể giúp người trở về địa phương vượt qua mặc cảm, phát huy khả năng lao động, đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội.

Khi tuyên truyền pháp luật được gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tín dụng ưu đãi, công tác phòng ngừa tái phạm có thêm nền tảng thiết thực. Đây cũng là hướng đi góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương, củng cố sự gắn kết cộng đồng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.