Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 21/11 tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Tại đây, thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, giới thiệu với du khách trong nước, quốc tế những giá trị lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, nghệ thuật truyền thống, làng nghề, ẩm thực cùng nếp sống đô thị đặc trưng của Thủ đô.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 21-24/11, trọng tâm của sự kiện là Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm, với quy mô dự kiến khoảng 3.500-4.000 người tham gia.

Không gian ngày hội được mở rộng từ khu vực trung tâm thành phố đến các địa phương, kết nối sân khấu, triển lãm, di tích lịch sử-văn hóa, thiết chế văn hóa và không gian công cộng. Các hoạt động biểu diễn, trưng bày, trải nghiệm và sinh hoạt cộng đồng góp phần phát huy giá trị của những địa điểm này, đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống người dân.

Cùng tham gia còn có các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công và những đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố Hà Nội như: Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội cùng các đơn vị liên quan.

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 21/11 tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Các hoạt động hưởng ứng tại địa phương diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của ngày hội là sự tham gia rộng rãi của các xã, phường, quy tụ nghệ nhân, diễn viên quần chúng, câu lạc bộ nghệ thuật và cộng đồng dân cư. Qua các khối diễu hành, mỗi địa phương giới thiệu sắc thái văn hóa riêng, từ tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật dân gian đến nghề truyền thống và sản phẩm thủ công tiêu biểu, tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa Thăng Long-Hà Nội.

Nhà hát Múa rối Thăng Long được giao làm đầu mối thực hiện kịch bản, đạo diễn, thiết kế nhận diện và sân khấu chính, phối hợp hướng dẫn tập luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và triển khai chương trình khai mạc.

Chương trình diễu hành được triển khai qua ba chương chủ đề, tái hiện hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống văn hiến đến diện mạo một Hà Nội đương đại, sáng tạo và hội nhập.

Chương mở đầu với tên gọi "Từ thuở Thăng Long: Những biểu tượng tâm linh và chiều sâu lịch sử" gợi nhắc huyền sử con Rồng cháu Tiên cùng những biểu tượng tín ngưỡng gắn với vùng đất Thăng Long.

Trong chương thứ hai với tên gọi "Hà thành phồn hoa: Truyền thống hiếu học, nghệ thuật dân gian và bàn tay người thợ", mạch diễu hành tiếp nối bằng hình tượng “Sĩ tử lên kinh-Vinh quy bái tổ”, gợi nhớ truyền thống khoa bảng và tinh thần trọng học của vùng đất Thăng Long.

Chương cuối cùng với tên gọi "Thủ đô hội nhập: Sắc màu sáng tạo và sự tiếp nối của thế hệ trẻ" tái hiện từ những lớp văn hóa truyền thống, chương trình chuyển sang nhịp sống đương đại với các khối trình diễn lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, hoa Tây Tựu và đào Nhật Tân. Hình ảnh trang phục, chất liệu thủ công và sắc hoa đặc trưng góp phần giới thiệu vẻ đẹp Hà Nội bằng ngôn ngữ trực quan, gần gũi với công chúng.

Công chúng sẽ có dịp tiếp cận ca trù, múa Bài Bông, múa Bồng, chèo tàu Tổng Gối, múa rối nước, hát xẩm, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền, múa cổ Giảo Long, cồng chiêng của đồng bào Mường cùng nghi lễ, trò chơi kéo co - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Những màn trình diễn do nghệ nhân và cộng đồng địa phương thực hiện làm nổi bật tính đa dạng của văn hóa Hà Nội, nơi đô thị lịch sử, làng quê và vùng đồng bào dân tộc cùng góp vào một diện mạo văn hóa nhiều sắc thái.

Ngoài ra, các làng nghề truyền thống cũng có mặt trong tuyến diễu hành, từ tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, đan cỏ tế, quạt Chàng Sơn, nón Mã Kiều, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La đến chuồn chuồn tre và hội diều Bá Dương Nội. Việc giới thiệu người thợ cùng sản phẩm, kỹ nghệ và câu chuyện về nghề nhấn mạnh vai trò của bàn tay sáng tạo, tri thức dân gian trong việc hình thành bản sắc văn hóa của Thủ đô.