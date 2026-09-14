Không gian trường thi xưa được Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Sơn Tây xây dựng với mong muốn tạo dựng một sản phẩm du lịch mang ý nghĩa giáo dục truyền thống hiếu học của dân tộc và vùng đất xứ Đoài xưa. Thông qua trải nghiệm trực tiếp, những câu chuyện về lịch sử, giáo dục truyền thống và văn hóa địa phương trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ, đồng thời gợi mở hướng phát triển du lịch học đường tại di tích.

Video "Tái hiện trường thi xưa ở Văn Miếu Sơn Tây, đưa di sản đến gần thế hệ trẻ". (Video: HOÀI THU)

Tới đây, học sinh được tìm hiểu về không gian văn hóa mang dấu ấn truyền thống của vùng đất Sơn Tây. Hành trình trải nghiệm bắt đầu bằng nghi lễ dâng hương, qua đó giúp các em hiểu thêm về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn của chương trình là không gian tái hiện trường thi xưa. Những hình ảnh, nghi thức và hoạt động gắn với nền giáo dục truyền thống được phục dựng, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp quan sát, tìm hiểu và tham gia. Thay vì tiếp nhận kiến thức lịch sử qua sách vở, các em có cơ hội hình dung rõ hơn về trường thi và đời sống học tập của cha ông.

Theo Nghệ nhân ưu tú, họa sĩ Nguyễn Tấn Phát, trong định hướng phát triển du lịch hiện nay, việc khai thác các giá trị văn hóa, di sản để hình thành những sản phẩm giàu trải nghiệm có ý nghĩa quan trọng. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị xác định phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Từ yêu cầu đó, việc đưa di sản vào các hoạt động trải nghiệm là một hướng đi để vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa tạo thêm sức sống cho di tích.

Cùng với tái hiện trường thi, học sinh còn được trải nghiệm nghề truyền thống, thưởng thức nghệ thuật dân gian và tham gia các trò chơi dân gian. Mỗi hoạt động giới thiệu một lát cắt của văn hóa Sơn Tây, giúp các em có thêm hình dung trực quan về đời sống văn hóa của quê hương.

Ông Nguyễn Đăng Thạo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, việc tổ chức các chương trình trải nghiệm tại Văn Miếu Sơn Tây hướng tới đưa di sản đến gần hơn với học sinh và du khách. Qua đó, di tích có thể trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống gắn với hoạt động tham quan, trải nghiệm và học tập.

Tái hiện trường thi xưa, kết hợp trải nghiệm nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và trò chơi dân gian là cách kể lại câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ. Khi lịch sử được tiếp nhận qua những hoạt động trực tiếp, Văn Miếu Sơn Tây có thêm điều kiện trở thành một không gian giáo dục truyền thống, đồng thời mở ra hướng phát triển sản phẩm du lịch học đường gắn với giá trị văn hóa của địa phương. Chương trình diễn ra từ nay cho đến hết tháng 9/2026.