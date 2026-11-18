Đồng bào Co thôn Trà Giang tái hiện nghi lễ A Nung pi

Tại Ngày hội Văn hóa xã Đông Trà Bồng lần thứ I, năm 2026, đồng bào Co thôn Trà Giang (xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã tái hiện nghi lễ A Nung pi – một nghi thức gắn liền với Tết Ngã rạ, mang ý nghĩa báo tin, mời ông bà tổ tiên và thần lúa về dự lễ, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với các đấng đã phù hộ cho gia đình có một mùa màng bội thu.

Trong không gian văn hóa dân tộc Co tại Ngày hội, nghi lễ A Nung pi được tái hiện với những nét sinh hoạt truyền thống đặc trưng, từ chuẩn bị lễ vật, gói bánh đến các nghi thức cúng, góp phần giới thiệu phong tục, tín ngưỡng dân gian và đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Co đến đông đảo người dân, du khách.

Những đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ Co thực hiện công đoạn gói bánh lá đót theo phong tục truyền thống

Theo phong tục của người Co, A Nung pi không phải là tên một vị thần, mà là nghi lễ cúng báo tin, báo ngày Tết Ngã rạ, thông báo với ông bà tổ tiên và thần lúa rằng gia đình đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật để tổ chức lễ cúng tạ ơn sau một mùa lao động, sản xuất.

Đây cũng là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với thần lúa đã phù hộ cho cây trồng phát triển, mùa màng tốt tươi, cuộc sống gia đình được no đủ.

Các lễ vật phục vụ nghi lễ được chuẩn bị chu đáo, gồm nếp, gạo tẻ, lá đót, lá dong, dây lạt, heo, gà và những vật phẩm cần thiết khác. Trong đó, gói bánh lá đót, bánh tắt là một công đoạn mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự khéo léo và nét văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào.

Những chiếc bánh được gói bằng nếp, gạo tẻ với lá đót, lá dong và các vật liệu truyền thống. Sau khi bánh được nấu chín, gia đình lựa chọn một số bánh để ủ men làm rượu cần, phục vụ cho các nghi thức trong Tết Ngã rạ.

Các công đoạn chuẩn bị không chỉ tạo nên những lễ vật dâng cúng mà còn thể hiện sự chu đáo, thành kính của gia đình đối với ông bà tổ tiên và thần lúa.

Đồng bào Co uống rượu cần trong không khí giao lưu, gắn kết cộng đồng

Tại Ngày hội, những người dân thôn Trà Giang đã cùng nhau tái hiện các công đoạn chuẩn bị lễ vật, gói bánh trong không khí gần gũi, đậm nét văn hóa cộng đồng. Những đôi bàn tay khéo léo của bà con, sự tham gia nhiệt tình của thanh niên và các thế hệ trong làng đã góp phần làm cho không gian văn hóa truyền thống trở nên sinh động, hấp dẫn.

Già Hồ Văn Bình chia sẻ, việc gìn giữ và tái hiện nghi lễ A Nung pi có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần của đồng bào Co. Đây không chỉ là nghi thức thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên, thần lúa sau một mùa thu hoạch, mà còn là dịp để bà con gặp gỡ, gắn kết, cùng nhau gìn giữ những phong tục tốt đẹp của dân tộc.

Đối với thế hệ trẻ, việc trực tiếp tham gia chuẩn bị lễ vật, gói bánh và tìm hiểu ý nghĩa từng công đoạn của nghi lễ giúp các em hiểu hơn về phong tục, tập quán của cha ông, từ đó nâng cao ý thức trân trọng, gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống.

Nghi lễ A Nung pi tại Ngày hội Văn hóa xã Đông Trà Bồng lần thứ I, năm 2026, góp phần lan tỏa nét đẹp tín ngưỡng và bản sắc văn hóa người Co

Việc tái hiện nghi lễ A Nung pi tại Ngày hội Văn hóa xã Đông Trà Bồng lần thứ I, năm 2026, không chỉ góp phần giới thiệu nét đẹp tín ngưỡng dân gian của đồng bào Co mà còn tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền, lan tỏa trong đời sống hôm nay, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn.