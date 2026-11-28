Thực hiện các nghi lễ truyền thống - Ảnh: N.H

Thực hiện các nghi lễ truyền thống - Ảnh: N.H

Thực hiện các nghi lễ truyền thống - Ảnh: N.H

Thực hiện các nghi lễ truyền thống - Ảnh: N.H

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhấn mạnh, việc tổ chức trình diễn thử nghiệm Lễ hội Đập trống của người Ma Coong không chỉ giới thiệu những giá trị văn hoá đặc sắc đến du khách mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và trao truyền di sản, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng; từng bước hình thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, tạo cơ hội phát triển sinh kế cho người dân, hướng tới phát triển du lịch bền vững…

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phát biểu tại chương trình - Ảnh: N.H

Tại chương trình, những nét tiêu biểu về Lễ hội Đập trống của người Ma Coong được giới thiệu thông qua các trường đoạn nghệ thuật tái hiện câu chuyện dân gian về nguồn gốc chiếc trống thiêng, quá trình chế tác trống, các nghi lễ truyền thống và không khí giao lưu trong phần hội, với sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân và đại diện cộng đồng người Ma Coong.

Đây là chương trình tái hiện, giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu của lễ hội, không thay thế lễ hội truyền thống được tổ chức tại cộng đồng của người Ma Coong.

Lễ hội Đập trống của người Ma Coong là một trong những nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tiêu biểu - Ảnh: N.H

Lễ hội Đập trống của người Ma Coong là một trong những nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tiêu biểu, gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của cộng đồng người Ma Coong tại xã Thượng Trạch. Lễ hội đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.

Theo truyền thống, lễ hội được tổ chức vào đêm 16 tháng Giêng âm lịch hằng năm, là dịp để cộng đồng người Ma Coong thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an và tăng cường sự gắn kết giữa các bản làng…

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình trình diễn thử nghiệm Lễ hội Đập trống của người Ma Coong: