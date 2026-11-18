Các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây bẹo, treo món hàng.

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ mang âm hưởng quê hương, tạo không khí vui tươi, đậm chất miền Tây. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu khai mạc, nhấn mạnh những giá trị văn hóa đặc sắc của Chợ nổi Cái Bè - nơi từng diễn ra hoạt động giao thương nhộn nhịp, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân vùng sông nước.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức trồng cây bẹo, treo món hàng. Đây là tập quán mua bán độc đáo của người thương hồ; trong đó, hàng hóa được treo trên cây bẹo dựng ở đầu ghe để giới thiệu sản phẩm, giúp người mua dễ dàng nhận biết. Nghi thức không chỉ tái hiện phương thức giao thương truyền thống, mà còn góp phần khơi gợi những ký ức về một thời chợ nổi Cái Bè tấp nập trên dòng sông Tiền.

Hoạt cảnh “Hội thương hồ - Chợ nổi Cái Bè ngày nhộn nhịp” được trình diễn.

Sau nghi thức khai mở phiên chợ nổi, hoạt cảnh “Hội thương hồ - Chợ nổi Cái Bè ngày nhộn nhịp” được trình diễn với hình ảnh ghe thuyền, hoạt động mua bán và không khí sinh hoạt đặc trưng của phiên chợ trên sông, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm gần gũi về đời sống thương hồ.

Thông qua chương trình, xã Cái Bè mong muốn tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa sông nước truyền thống; đồng thời, khơi dậy niềm tự hào về nét văn hóa thương hồ, góp phần quảng bá hình ảnh Chợ nổi Cái Bè, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Chương trình là một trong những hoạt động thuộc Tuần lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 tại xã Cái Bè, góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, sản vật và con người vùng đất Cái Bè đến với du khách trong và ngoài tỉnh.