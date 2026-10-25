Tái hiện nét văn hóa đặc sắc của đồng bào M'Nông ở Đà Nẵng

Ngày 25/10, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng tổ chức phục dựng Lễ hội Cúng máng nước của đồng bào M’Nông năm 2026, tại thôn Tak Xoai.

Sự kiện trên góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, trao truyền di sản cho thế hệ trẻ, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, rừng đầu nguồn và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Lễ hội Cúng máng nước là nghi lễ tín ngưỡng dân gian lâu đời, giữ vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào M’Nông. Thông qua nghi lễ, người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với thần linh, tổ tiên, cầu mong nguồn nước dồi dào, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an, no đủ. Đây cũng là dịp để cộng đồng gắn kết, cùng gìn giữ những phong tục, tập quán truyền thống gắn với thiên nhiên.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, việc phục dựng Lễ hội Cúng máng nước không chỉ nhằm tái hiện một nghi lễ truyền thống, còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, điểm đáng chú ý của chương trình là việc tái hiện nghi lễ trong không gian văn hóa liên hoàn, phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa con người với nguồn nước, rừng núi và cộng đồng.

Lễ hội được phục dựng với bốn không gian văn hóa gắn kết theo trình tự nghi lễ truyền thống. Tại không gian thượng nguồn, các già làng, nghệ nhân thực hiện nghi thức cúng tạ ơn, cầu mong thần linh che chở, bảo vệ nguồn nước. Tiếp đó là không gian dòng chảy và máng nước, tái hiện quá trình dẫn nước từ thượng nguồn về phục vụ đời sống dân làng.

Tại không gian hạ nguồn - nhà làng, cộng đồng thực hiện các nghi thức cúng cầu bình an, no đủ. Cuối cùng là nghi thức bàn giao máng nước cho cộng đồng, kết hợp giao lưu văn hóa, ẩm thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đời sống của đồng bào M’Nông.

Trong trang phục truyền thống, đồng bào M’Nông trang nghiêm thực hiện các nghi lễ cúng máng nước, cầu mong mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an. Không khí ngày hội thêm rộn ràng với những điệu múa, lời ca truyền thống, thể hiện niềm vui và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Thông qua hoạt động này, Bảo tàng Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và cộng đồng trong công tác khảo sát, sưu tầm, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể...; qua đó, từng bước giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào M’Nông đến công chúng, góp phần phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc - ông Huỳnh Đình Quốc Thiện chia sẻ./.