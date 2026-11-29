Sự kiện mang đến cho người dân và du khách cơ hội trải nghiệm nét văn hóa truyền thống đặc sắc trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị 2026.

Lễ hội đập trống là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Ma Coong ở xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Theo truyền thống, lễ hội chỉ diễn ra một lần mỗi năm vào đêm 16 tháng Giêng âm lịch, giữa đại ngàn Trường Sơn. Năm 2019, lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Điểm nhấn của chương trình là màn tái hiện lễ hội do chính đồng bào Ma Coong biểu diễn, với 6 phân cảnh được dàn dựng công phu, tái hiện nguồn cội và những câu chuyện dân gian gắn với sự ra đời của tiếng trống truyền thống.

Du khách trong và ngoài nước hào hứng với nghi thức đạp trống của người Ma Coong. (Nguồn: Nhandan)

Chương trình tái hiện đầy đủ hai phần lễ và hội. Ở phần lễ, già làng Đinh Xon chủ trì các nghi thức cúng Giàng, thần linh núi rừng trong không khí trang nghiêm. Sau hồi trống khai hội của già làng và trưởng bản, phần hội diễn ra sôi nổi với tiếng trống, điệu múa và các hoạt động giao lưu cộng đồng.

Theo quan niệm của người Ma Coong, tiếng trống càng vang, không khí lễ hội càng tưng bừng. Đặc biệt, mặt trống vỡ trước khi trời sáng được xem là điềm lành, báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cộng đồng đoàn kết, gắn bó.

Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách còn được tham quan các gian hàng đặc sản, thưởng thức ẩm thực truyền thống và rượu cần của đồng bào địa phương. Nhiều du khách trong nước và quốc tế hào hứng trải nghiệm hoạt động dùng dùi mây đập trống, gửi gắm những ước vọng về cuộc sống bình an, sung túc.

Tiết mục văn nghệ dân gian do chính đồng bào Ma Coong biểu diễn. (Nguồn: Nhandan)

Không khí giao lưu càng trở nên sôi động khi du khách nước ngoài cùng người dân địa phương nắm tay, nhảy múa quanh bếp lửa theo nhịp trống. Những vòng múa cộng đồng đã xóa nhòa khoảng cách, tạo nên không gian giao lưu văn hóa gần gũi, góp phần giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Ma Coong đến bạn bè quốc tế.

Thông qua hoạt động tái hiện, Lễ hội đập trống không chỉ được giới thiệu như một sản phẩm trải nghiệm du lịch văn hóa mà còn góp phần quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Trị.