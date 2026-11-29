Lễ hội đập trống người Ma Coong – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tái hiện tại Phong Nha. Ảnh: Jungle Boss

Lan toả giá trị văn hoá đặc sắc

Tối 28/11, tại Trung tâm du lịch Phong Nha, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với Công ty TNHH Jungle Boss tổ chức Chương trình trình diễn thử nghiệm Lễ hội đập trống của người Ma Coong.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026; đồng thời là bước chuẩn bị nhằm nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa bên lề Lễ hội Hang động năm 2027.

Những nét tiêu biểu của Lễ hội đập trống được giới thiệu đến du khách.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhấn mạnh, việc trình diễn thử nghiệm Lễ hội đập trống của người Ma Coong không chỉ góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc đến du khách mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và trao truyền di sản trong cộng đồng.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhấn mạnh ý nghĩa của lễ hội.

Thông qua hoạt động này, vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn, phát huy di sản được đề cao. Đồng thời từng bước hình thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, tạo cơ hội phát triển sinh kế cho người dân, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Tại chương trình, những nét tiêu biểu của Lễ hội đập trống được giới thiệu thông qua các trường đoạn nghệ thuật tái hiện câu chuyện dân gian về nguồn gốc chiếc trống thiêng, quá trình chế tác trống, các nghi lễ truyền thống và không khí giao lưu trong phần hội.

Chương trình có sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân và đại diện cộng đồng người Ma Coong, mang đến cho người dân, du khách cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào giữa không gian du lịch Phong Nha.

Âm vang di sản giữa đại ngàn Trường Sơn

Lễ hội đập trống là một trong những sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tiêu biểu, gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của cộng đồng người Ma Coong tại xã Thượng Trạch.

Năm 2019, lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội đập trống là một trong những sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tiêu biểu, gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của cộng đồng người Ma Coong. Ảnh: Jungle Boss

Theo truyền thống, lễ hội được tổ chức vào đêm 16 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Đây là dịp để cộng đồng thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an, no ấm và tăng cường sự gắn kết giữa các bản làng.

Điểm đặc sắc của lễ hội là nghi thức đập trống. Theo phong tục, tiếng trống được đánh liên hồi cho đến khi mặt trống vỡ. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ hội còn là dịp để nam nữ thanh niên gặp gỡ, giao lưu, bày tỏ tình cảm và hẹn ước. Vì vậy, lễ hội còn được biết đến với tên gọi “Đêm thả cửa tình yêu”.

Việc tổ chức trình diễn thử nghiệm tại trung tâm du lịch Phong Nha góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống của người Ma Coong đến gần hơn với công chúng và du khách. Qua đó, tạo thêm cơ hội kết nối di sản văn hóa với di sản thiên nhiên, đa dạng hóa trải nghiệm và sản phẩm du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ban tổ chức nhấn mạnh, chương trình lần này là hoạt động tái hiện, giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu của lễ hội, không thay thế lễ hội truyền thống được tổ chức trong cộng đồng người Ma Coong vào đêm 16 tháng Giêng âm lịch hằng năm.

Đây cũng là cơ sở thực tiễn để các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện phương thức tổ chức, hướng tới phát huy giá trị di sản gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, vai trò chủ thể của cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, đập trống, người dân và du khách còn được thưởng thức nghệ thuật dân gian Hát Tuồng Bội, các làn điệu dân ca mang đậm bản sắc núi rừng; khám phá không gian văn hóa, ẩm thực và các sản vật địa phương.