Sự kiện trưng bày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gồm ba phần: “Khát vọng hòa bình”, “Niềm tin và sức mạnh”, “Ký ức và Tri ân”, tái hiện hành trình từ nỗ lực giữ gìn hòa bình đến kháng chiến và hoạt động tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, giới thiệu hơn 150 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp và tinh thần bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.

Đại biểu làm lễ khai mạc trưng bày vào ngày 23/11 tại Hà Nội. (Nguồn: BTC)

Từ khát vọng hòa bình đến quyết tâm kháng chiến

Phần “Khát vọng hòa bình” giới thiệu nỗ lực ngoại giao và bối cảnh dẫn đến Toàn quốc kháng chiến. Tư liệu gồm Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), Chỉ thị “Hòa để tiến” (9/3/1946), tài liệu về Hội nghị trù bị Đà Lạt, Hội nghị Fontainebleau và Tạm ước Việt – Pháp (14/9/1946), phản ánh thiện chí đàm phán, chủ trương củng cố chính quyền, chuẩn bị lực lượng. Tại Hà Nội, vụ thảm sát dân thường ở phố Hàng Bún (17/12/1946) và các tối hậu thư ngày 18, 19/12 đẩy tình hình đến căng thẳng, khiến nỗ lực hòa bình không thành.

Phần “Niềm tin và sức mạnh” tái hiện Toàn quốc kháng chiến và cuộc chiến đấu 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội (19/12/1946 – 17/2/1947), với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Điểm nhấn là bản thảo “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bảo vật quốc gia; Chỉ thị của Chính phủ kêu gọi đồng bào cả nước kháng chiến ngày 20/12/1946 và Mệnh lệnh chiến đấu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp ngày 19/12/1946.

Tư liệu về các trận đánh tại Bắc Bộ Phủ, chợ Đồng Xuân cùng hiện vật như bom ba càng, súng, trang phục, phù hiệu, băng đeo tay tái hiện cuộc chiến đấu. Đáng chú ý có phù hiệu, băng đeo tay của chiến sĩ Vũ Đình Nhị, được tìm thấy sau 21 năm, và nhật ký Tự vệ thành Hoàng Diệu.

Các tư liệu được trưng bày. (Nguồn: BTC)

Các tư liệu còn phản ánh chiến đấu trên mặt trận Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên, phong trào tiêu thổ và đóng góp của nhân dân; tiêu biểu là sổ “Kinh nghiệm tác chiến” của ông Trần Hồng Thiết và cờ Tổ quốc do Phụ nữ Cứu quốc Nam Bộ may năm 1947.

Bên cạnh văn kiện và vũ khí, trưng bày giới thiệu tư liệu về đời sống tinh thần trong kháng chiến: thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Tết Đinh Hợi 1947; thư của Ủy ban Kháng chiến khu XI gửi chiến sĩ miền Nam bị thương ngày 21/1/1947; thư Người gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng ngày 7/1/1947.

Tập nhạc “Ngày về” gồm năm bản nhạc do chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô sáng tác và báo “Kháng chiến Thông tin” xuất bản từ tháng 12/1946 đến tháng 3/1947 khắc họa tinh thần lạc quan, niềm tin và tình cảm quân dân. Những tư liệu này cho thấy ý chí chiến đấu luôn song hành với đời sống tinh thần.

Không gian “Đón Tết trong vòng vây – Tết Đinh Hợi 1947” tái hiện Tết giữa chiến khu Hà Nội qua hoạt động gấp hoa đào, viết thư, sáng tác tem, gói bánh chưng và trải nghiệm trang phục chiến sĩ, giúp công chúng cảm nhận tình quân dân.

Tiếp nối ký ức, lan tỏa đạo lý tri ân

Phần “Ký ức và Tri ân” giới thiệu hồi ức nhân chứng từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Hà Nội, qua ghi hình, phỏng vấn của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Sự kiện mở cửa từ ngày 23/11 - 23/12 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. (Nguồn: BTC)

Hình ảnh kỷ niệm, tranh cổ động, đặc san, báo chí cùng hoạt động tri ân được giới thiệu, trong đó có “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đáng chú ý, Góc tri ân mời khách tham quan gấp hạc giấy, viết lời tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và nhắc nhớ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Mở cửa từ ngày 23/11 - 23/12 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trưng bày làm rõ ý nghĩa Toàn quốc kháng chiến, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng độc lập, tự do, có trách nhiệm gìn giữ hòa bình.

Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Trước nguy cơ thực dân Pháp xâm lược trở lại, Chính phủ kiên trì đấu tranh chính trị, ngoại giao, tìm giải pháp hòa bình. Khi Pháp gia tăng gây hấn, ngày 19/12/1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Toàn quốc kháng chiến. Từ Hà Nội với cuộc chiến đấu 60 ngày đêm đến các mặt trận cả nước, quân và dân Việt Nam đoàn kết, kiên cường bảo vệ nền độc lập.