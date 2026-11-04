Tái hiện không gian văn hóa tiền sử qua lễ hội Gangdong

Với chủ đề “Khởi nguồn Seoul - Amsa”, lễ hội năm nay diễn ra tại khu di tích khảo cổ nổi tiếng Amsa - dong, quận Gangdong, thủ đô Seoul. Không chỉ là sự kiện giới thiệu các giá trị di sản khảo cổ, lễ hội còn tạo nên không gian giao thoa giữa văn hóa tiền sử và nghệ thuật đương đại, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Lễ hội tạo sức hút mạnh mẽ cho người dân và du khách. Ảnh: AI

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm thực tế dành cho khách tham quan ở nhiều lứa tuổi. Ban tổ chức mong muốn tái hiện sinh động cuộc sống, tập quán sinh hoạt và những sáng tạo đầu tiên của cộng đồng cư dân từng sinh sống tại khu vực này trong thời kỳ đồ đá mới.

Điểm nổi bật của lễ hội là cách thức kết hợp giữa không gian trưng bày lịch sử với các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật. Thay vì chỉ giới thiệu hiện vật khảo cổ thông qua hình ảnh và tư liệu, Ban tổ chức xây dựng nhiều khu vực mô phỏng đời sống tiền sử, giúp du khách tham quan trực tiếp khám phá cách con người cổ đại tạo ra công cụ, chế biến thực phẩm, sử dụng nguồn lửa và tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo gia đình và trẻ em là trải nghiệm tạo lửa theo phương pháp truyền thống. Tại các khu vực được bố trí bếp lửa viền đá, người tham gia có cơ hội tìm hiểu những kỹ thuật tạo và duy trì lửa trước khi xuất hiện các công cụ hiện đại. Hoạt động nướng kẹo dẻo bên bếp lửa cũng tạo nên không khí gần gũi, vui nhộn, giúp những kiến thức về lịch sử tiền sử trở thành trải nghiệm thực tế và dễ tiếp cận.

Không gian trưng bày được thiết kế với các mô hình người tiền sử trong trang phục truyền thống, quây quần bên bếp lửa, tái hiện hoạt động chế biến thức ăn và sử dụng công cụ lao động. Những khu vực ngoài trời với bếp lửa xây bằng đá và chỗ ngồi mô phỏng nơi cư trú của người cổ đại góp phần tạo nên bối cảnh trực quan, giúp du khách hình dung rõ hơn về đời sống cách đây hàng nghìn năm.

Bên cạnh hoạt động khảo cổ học, nghệ thuật thủ công và mỹ thuật truyền thống cũng là điểm nhấn quan trọng của sự kiện. Các gian trải nghiệm giới thiệu nhiều hoạt động sáng tạo như vẽ tranh bằng bút lông theo kỹ thuật hội họa truyền thống, trang trí bánh quy và thực hành nghệ thuật khắc họa trên đá. Thông qua những hoạt động này, người tham gia không chỉ tìm hiểu các hình thức biểu đạt nghệ thuật của con người trong quá khứ, mà còn có cơ hội tự tay tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Đặc biệt, chương trình Trường trải nghiệm Khảo cổ học thời kỳ đồ đá mới mang đến nhiều hoạt động kết hợp giữa học tập và thực hành. Tại đây, du khách được tìm hiểu về phương thức chế biến thực phẩm, kỹ thuật làm đồ thủ công và những tập quán sinh hoạt của cư dân cổ đại. Các hoạt động được thiết kế theo hướng tương tác, tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận lịch sử thông qua quan sát, thực hành và khám phá thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

Bên cạnh đó, màn trình diễn ánh sáng bằng drone thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Hàng loạt thiết bị bay được điều khiển đồng bộ trên bầu trời, tạo thành những hình ảnh và dòng chữ giới thiệu Lễ hội Văn hóa Tiền sử Gangdong lần thứ 31. Sự kết hợp giữa công nghệ trình diễn hiện đại và câu chuyện lịch sử của khu di tích tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng, mở màn cho chuỗi hoạt động nghệ thuật về đêm.

Các chương trình lễ hội ánh sáng và trình chiếu hình ảnh trên không gian kiến trúc tiếp tục đưa người xem khám phá câu chuyện lịch sử kéo dài khoảng 6.000 năm của Amsa - dong. Thông qua hình ảnh, màu sắc và hiệu ứng ánh sáng, những dấu tích khảo cổ vốn gắn với các hoạt động nghiên cứu chuyên môn được chuyển tải thành nội dung nghệ thuật trực quan, hấp dẫn đối với nhiều nhóm công chúng.

Lễ hội khép lại với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và màn bắn pháo hoa, tạo nên không khí sôi động, khép lại hành trình khám phá văn hóa tiền sử bằng những trải nghiệm giàu cảm xúc. Đồng thời góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, khảo cổ bằng cách kết hợp trải nghiệm truyền thống với công nghệ ánh sáng hiện đại, tạo sức hút mạnh mẽ cho người dân và du khách.