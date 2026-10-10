Tái hiện hình ảnh đẩy xe đạp thồ Điện Biên Phủ huyền thoại

Trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Điện Biên Phủ đông đảo người dân, du khách từ người lớn tuổi đến các em học sinh hào hứng tham gia trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của đồng bào Mông, Thái hòa cùng hình ảnh chiếc xe đạp giản dị tạo nên khung cảnh sinh động, kết nối nét đẹp văn hóa các dân tộc với niềm tự hào về lịch sử Điện Biên.

Không chỉ là hoạt động trải nghiệm, đây còn là dịp để người dân và du khách tìm hiểu về công việc hậu cần gian nan của cha ông trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Ngược dòng thời gian, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, từ những chiếc xe đạp thông thường, người dân cải tiến, gia cố khung xe, lắp thêm tay đẩy bằng tre, gỗ và tận dụng vật liệu sẵn có để tăng khả năng chuyên chở. Phương tiện vốn quen thuộc trong đời sống hằng ngày trở thành công cụ vận tải hiệu quả trên những cung đường ra trận.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, những chiếc xe đạp thồ không đơn thuần là phương tiện vận chuyển mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó và sức mạnh đoàn kết toàn dân. Hình ảnh ấy thể hiện sự sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

Hoạt động trải nghiệm trên đường Võ Nguyên Giáp, những chiếc xe đạp thồ nối nhau đi qua khu vực pa-nô Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Trong không khí phấn khởi của ngày hội, việc trực tiếp đẩy xe giúp người tham gia cảm nhận phần nào sự vất vả của những người vận chuyển hàng hóa năm xưa, từ đó hiểu hơn giá trị của những đóng góp thầm lặng trên tuyến đường hậu cần chiến dịch.

Thông qua hoạt động đẩy xe đạp thồ, hình ảnh lịch sử được tái hiện gần gũi trong không gian giao lưu văn hóa cộng đồng. Đồng bào các dân tộc cùng tham gia trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, chia sẻ niềm tự hào về vùng đất Điện Biên anh hùng. Qua đó, ngày hội không chỉ tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Từng vượt núi, băng rừng, chở theo niềm tin và quyết tâm chiến thắng của cả dân tộc, những chiếc xe đạp thồ đã trở thành dấu ấn không thể quên trong lịch sử Điện Biên Phủ. Hôm nay, hình ảnh ấy tiếp tục nhắc nhở mỗi người về sức mạnh đoàn kết, tinh thần sáng tạo và giá trị của hòa bình.

Từ những hoạt động trải nghiệm giản dị, ký ức về chiến thắng lịch sử được khơi dậy bằng cách sinh động, gần gũi, góp phần gìn giữ và trao truyền những giá trị lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Người dân và du khách trong trang phục truyền thống của đồng bào Mông, Thái tham gia trải nghiệm đẩy xe đạp thồ trên đường Võ Nguyên Giáp.