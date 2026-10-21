Tái hiện hành trình huyền thoại trên biển qua sách ảnh

Cuốn sách dày 288 trang, khổ 23 x 25 cm, được biên soạn theo trình tự thời gian, kết hợp ảnh tư liệu, bản đồ, hiện vật và hình ảnh đồ họa.

Các tư liệu góp phần tái hiện hành trình của những con tàu không số vượt qua sự phong tỏa, truy đuổi của đối phương, vận chuyển vũ khí, trang thiết bị và thuốc men từ miền Bắc chi viện chiến trường miền Nam.

Bìa cuốn sách mới được phát hành. (Nguồn: NXB)

Những trang sử qua hình ảnh và tư liệu

Nội dung sách gồm ba phần, phản ánh quá trình hình thành, hoạt động của tuyến đường trên biển và sự tiếp nối truyền thống trong thời kỳ mới.

Phần thứ nhất, “Quá trình hình thành con đường trên biển mang tên Bác (1946–1961)”, giới thiệu những chuyến vượt biển bí mật trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đó có hoạt động của bà Nguyễn Thị Định, nữ thuyền trưởng đầu tiên được nhắc đến trong cuốn sách, cùng những kinh nghiệm góp phần tạo tiền đề cho việc hình thành tuyến vận tải chiến lược trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phần thứ hai, “Đường Hồ Chí Minh trên biển – Con đường huyền thoại (1961–1975)”, tập trung vào giai đoạn tuyến vận tải hoạt động trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt.

Những chuyến hải trình giữa bão tố, bom đạn, các cuộc đối đầu với sự phong tỏa của đối phương cùng những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ được tái hiện qua hệ thống hình ảnh và tư liệu. Sách cũng đề cập vai trò của lực lượng tiếp nhận vận tải và nhân dân các địa phương ven biển trong việc bảo đảm hoạt động chi viện cho chiến trường.

Tiếp nối truyền thống, tri ân những người làm nên lịch sử

Phần thứ ba, “Viết tiếp huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển trong thời kỳ mới (1975–2026)”, đề cập sự tiếp nối truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Một giá trị đáng chú ý của cuốn sách là việc khắc họa những con người bình dị đứng phía sau tuyến vận tải đặc biệt. Đó là cán bộ, chiến sĩ trên các con tàu không số, lực lượng phục vụ tiếp nhận hàng hóa và người dân ven biển âm thầm hỗ trợ các chuyến tàu. Những đóng góp ấy góp phần làm nên thành công của tuyến chi viện chiến lược, phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển đồng thời là lời tri ân các anh hùng, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh Đoàn 759, Đoàn 125 Hải quân cùng những lực lượng đã tham gia vận tải, tiếp nhận hàng hóa và hỗ trợ các đoàn tàu không số.

Thông qua việc hệ thống hóa tư liệu bằng hình ảnh, Nhà xuất bản Thông tấn góp phần lưu giữ những dấu mốc lịch sử, giúp bạn đọc hiểu thêm về những gian khổ, mất mát và tinh thần quả cảm của quân và dân ta trên tuyến đường huyền thoại.

Cuốn sách cũng hướng tới thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo quê hương và nhận thức về giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất.