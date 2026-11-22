Sự kiện đánh dấu bước đổi mới trong ứng dụng công nghệ số vào bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa, mở ra cách tiếp cận mới, sinh động hơn đối với công chúng và du khách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide tại Bảo tàng Điện Biên Phủ.

Điểm nhấn là tác phẩm trình chiếu 3D mapping với thông điệp “Ký ức được đánh thức - Di sản được lan tỏa - Văn hóa được tiếp nối”. Bằng sự kết hợp giữa công nghệ hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng thị giác, hành trình Chiến dịch Điện Biên Phủ được tái hiện qua những dấu mốc tiêu biểu, từ công tác chuẩn bị chiến dịch, hình ảnh dân công hỏa tuyến, bộ đội kéo pháo, xây dựng trận địa, các đợt tiến công đến thời khắc lịch sử ngày 7/5/1954, khi lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng De Castries.

Đặc biệt, những hình ảnh lịch sử được trình chiếu trực tiếp trên không gian kiến trúc Bảo tàng Điện Biên Phủ - công trình mang dáng dấp chiếc mũ nan phủ lưới ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa, biến nơi lưu giữ ký ức lịch sử thành không gian nghệ thuật sống động, giàu cảm xúc. Đây là lần đầu tiên câu chuyện Chiến thắng Điện Biên Phủ được tái hiện bằng công nghệ 3D mapping tại Điện Biên. Tác phẩm còn khắc họa chiều sâu văn hóa, bản sắc các dân tộc và sức sống của Điện Biên hôm nay. Qua ngôn ngữ ánh sáng và công nghệ hiện đại, những trang sử hào hùng được kể lại bằng hình thức trực quan, hấp dẫn, giúp người xem, nhất là thế hệ trẻ, cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh và ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta.

Cùng với trình diễn 3D mapping, Hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide đã ra mắt, góp phần đổi mới hoạt động phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng Điện Biên Phủ. Ứng dụng cho phép du khách chủ động tìm hiểu thông tin về các không gian trưng bày, hiện vật và câu chuyện lịch sử thông qua điện thoại thông minh. Hệ thống hỗ trợ 6 ngôn ngữ gồm các tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung, Thái và Lào. Du khách chỉ cần quét mã QR, tải ứng dụng miễn phí, lựa chọn ngôn ngữ và điểm tham quan để nghe thuyết minh theo nhu cầu. Nội dung giới thiệu tập trung vào các hiện vật tại bảo tàng, cung cấp thông tin về những địa danh lịch sử tiêu biểu như Tượng đài Chiến thắng, Đồi A1, Hầm De Castries và Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng. Việc đưa vào sử dụng Audio Guide giúp du khách chủ động hơn trong hành trình khám phá, mở rộng khả năng tiếp cận di sản đối với khách quốc tế thông qua hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ. Đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước xây dựng môi trường tham quan bảo tàng hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp.

Các nhạc cụ, vật dụng văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu 3D Mapping tại Bảo tàng Điện Biên Phủ.

Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên nêu rõ, việc ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức giới thiệu, truyền tải các giá trị lịch sử tại bảo tàng có ý nghĩa quan trọng, mở ra cách tiếp cận mới mẻ, sinh động và trực quan hơn với công chúng. Sở kỳ vọng, trình chiếu 3D mapping và ứng dụng thuyết minh tự động sẽ từng bước trở thành những sản phẩm văn hóa, du lịch có giá trị, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Bảo tàng Điện Biên Phủ, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa Điện Biên đến với đồng bào trong nước, bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc kết hợp công nghệ với bảo tồn, phát huy di sản không chỉ góp phần đổi mới hoạt động bảo tàng mà còn mở ra hướng kết nối giữa lịch sử, văn hóa và du lịch. Điện Biên có hệ thống di tích đặc biệt gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ và bản sắc văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc, những sản phẩm trải nghiệm mới sẽ góp phần làm phong phú hành trình khám phá, tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Công nghệ không thay thế giá trị nguyên bản của di sản mà trở thành cầu nối giúp những câu chuyện lịch sử được truyền tải gần gũi, sâu sắc và lan tỏa rộng rãi hơn. Những ký ức hào hùng không chỉ được lưu giữ trong bảo tàng mà còn tiếp tục được bồi đắp trong nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ, góp phần phát huy giá trị di sản thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch bền vững.