Tái hiện 12 làng nghề truyền thống trong không gian trải nghiệm tại Đà Nẵng

Nằm trên trục đường Lạc Long Quân, không gian có diện tích khoảng 3.000m², được xây dựng theo hướng kết hợp giới thiệu nghề truyền thống với hoạt động thực hành. Tại đây, 16 workshop thủ công được tổ chức thường xuyên, giúp du khách trực tiếp trải nghiệm xeo giấy dó, làm gốm lấy cảm hứng từ làng gốm Thanh Hà, chạm khắc gỗ từ nghề mộc Kim Bồng, thêu tay, in tranh dân gian, nhuộm vải bằng màu tự nhiên… Ngoài ra còn có các hoạt động làm tinh dầu, cao thảo dược, xà phòng thảo mộc và bánh truyền thống.

Thay vì chỉ tham quan, du khách được tìm hiểu câu chuyện, lịch sử của từng nghề, trực tiếp tham gia các công đoạn chế tác và mang sản phẩm tự làm về làm quà lưu niệm. Theo đại diện The Hangart, khách quốc tế hiện chiếm hơn 80% lượng khách tại đây, chủ yếu đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Philippines, Thái Lan…

Không gian cũng giới thiệu những nghề truyền thống của Hội An như gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, lụa Mã Châu. Trong đó, lụa Mã Châu là nghề có lịch sử hàng trăm năm. Một số nghề đang đứng trước khó khăn trong việc duy trì sức sống, vì vậy việc đưa nghề thủ công vào hoạt động trải nghiệm được kỳ vọng tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, truyền nghề và tiếp cận công chúng trẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Giám đốc, đồng sáng lập The Hangart, việc đưa mô hình làng nghề vào hoạt động du lịch giúp du khách tiếp cận văn hóa Việt Nam gần gũi hơn. Việc kết hợp nghề truyền thống với trải nghiệm đương đại cũng mở thêm hướng khai thác giá trị di sản phục vụ du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo tại Đà Nẵng.