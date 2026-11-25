Từ động lực tăng trưởng đến yêu cầu đổi mới

Với đường biên giới dài tiếp giáp Trung Quốc, hệ thống cửa khẩu và các lối thông quan phân bố rộng khắp, Cao Bằng có nhiều lợi thế phát triển thương mại biên giới, logistics và dịch vụ xuyên biên giới. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh có diện tích 30.130,34 ha thuộc địa bàn 17 xã biên giới với dân số khoảng 158.365 người. Hệ thống gồm 2 cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Trà Lĩnh; 2 cửa khẩu song phương Sóc Giang, Lý Vạn cùng các cửa khẩu, lối thông quan khác.

Những năm qua, kinh tế cửa khẩu từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương. Giai đoạn 2020 - 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng từ 639,10 triệu USD lên 1.635,12 triệu USD, bình quân khoảng 20,67%/năm. Tổng thu ngân sách từ hoạt động khu kinh tế cửa khẩu đạt 7.132,51 tỷ đồng, chiếm khoảng 45 - 46% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Đây là nguồn lực quan trọng phục vụ cân đối ngân sách và đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu cũng xuất hiện những diễn biến trái chiều. 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.455,5 triệu USD, bằng 83% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Trong đó, xuất khẩu đạt 570,3 triệu USD, giảm 29%; nhập khẩu đạt 162,7 triệu USD, giảm 42%; hàng giám sát đạt 722,7 triệu USD, bằng 177% kế hoạch. Ngoài ra, biến động thương mại tác động trực tiếp đến nguồn thu. 10 tháng năm 2026, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.271 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch, giảm 30% so với cùng kỳ. Ngược lại, thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu đạt 53,3 tỷ đồng, tăng 107%, bằng 190% dự toán. Nguồn thu vẫn tập trung chủ yếu tại 2 cửa khẩu quốc tế: Tà Lùng, Trà Lĩnh.

Trước những khó khăn đó, tỉnh triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí logistics và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tổng chi phí dịch vụ tại cửa khẩu giảm còn 2,15 - 2,6 triệu đồng/xe; phí làm thủ tục giảm từ 1,5 - 2 triệu đồng xuống 500.000 - 700.000 đồng/xe; phí kho bãi còn khoảng 200.000 đồng/xe. Từ ngày 1/9/2026, việc cấp giấy thông hành cho lái xe qua lại cửa khẩu để giao nhận hàng hóa giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 1 triệu đồng/xe chi phí thuê lái xe trung chuyển.

Hệ thống cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được đưa vào vận hành từ ngày 28/5/2026; hoạt động kiểm định ô tô nhập khẩu được triển khai ngay tại cửa khẩu; nền tảng cửa khẩu số được thí điểm tại Tà Lùng và Trà Lĩnh. Tỉnh giảm 20% phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu, miễn phí đối với một số mặt hàng phương tiện, máy móc chuyên dùng nhập khẩu từ Trung Quốc. Những giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ đang trở thành những yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế biên mậu.

Doanh nghiệp đầu tư kho hàng, bến, bãi phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh.

Tuy quy mô kim ngạch tăng nhưng chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng. Phần tăng kim ngạch chủ yếu đến từ hàng giám sát. Nếu loại trừ nhóm hàng này, hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp tạo nguồn thu tại địa phương giảm khoảng 1/3.

Đánh giá những vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế cửa khẩu hiện nay, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nguyễn Anh Quế cho rằng: Mặc dù lưu lượng hàng hóa qua các cửa khẩu ngày càng lớn, song giá trị kinh tế được tạo ra và giữ lại trên địa bàn chưa tương xứng. Hoạt động trung chuyển chiếm tỷ trọng đáng kể, trong khi các dịch vụ gia tăng giá trị như: sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản, phân phối, logistics chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Cơ cấu thu ngân sách còn tiềm ẩn rủi ro do phụ thuộc lớn vào một số mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao. Bên cạnh đó, luồng hàng xuất nhập khẩu chưa cân đối, hoạt động vận tải hai chiều còn hạn chế, dẫn đến chi phí logistics chưa được tối ưu và hiệu quả khai thác hạ tầng chưa cao.

Một vấn đề đáng chú ý khác là hoạt động xuất nhập khẩu và nguồn thu ngân sách hiện tập trung chủ yếu tại 2 cửa khẩu Tà Lùng và Trà Lĩnh, trong khi một số cửa khẩu, lối thông quan chưa được khai thác hiệu quả, chưa phát huy hết tiềm năng. Sự liên kết giữa các cửa khẩu cũng như giữa cửa khẩu với các trung tâm sản xuất, tiêu thụ và đầu mối logistics còn thiếu chặt chẽ. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu chưa đạt kỳ vọng; việc ứng dụng chuyển đổi số và tăng cường kết nối thương mại vẫn cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo động lực phát triển bền vững cho kinh tế cửa khẩu.

Những hạn chế trên đặt ra yêu cầu tỉnh cần phải thay đổi căn bản cách tiếp cận không chỉ tăng lượng hàng hóa thông quan mà phải nâng cao năng lực tổ chức dòng hàng, thu hút đầu tư và phát triển các hoạt động kinh tế ngay tại địa phương. Trọng tâm là giải quyết đồng bộ 3 vấn đề: đa dạng hóa nguồn hàng, hình thành các dòng xuất nhập khẩu ổn định và cân đối hai chiều; phát triển hạ tầng, logistics và dịch vụ hỗ trợ; thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư để tăng tỷ lệ giá trị gia tăng và nguồn thu được tạo ra, giữ lại trên địa bàn.

Tái định vị cửa khẩu, kết nối mạng lưới kinh tế biên giới

Những chuyển động về hạ tầng giao thông và hợp tác kinh tế xuyên biên giới đang mở ra dư địa phát triển mới cho tỉnh. Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh từng bước được hoàn thiện, lối thông quan Bản Khoòng - Nham Ứng được mở, cùng với việc các địa phương phía Trung Quốc đẩy mạnh phát triển giao thông, thương mại và logistics tạo thêm điều kiện kết nối hàng hóa giữa hai bên. Việc xác định rõ chức năng, lợi thế và định hướng khai thác từng cửa khẩu có ý nghĩa quan trọng. Thay vì phát triển dàn trải, tỉnh hướng tới phân công chuyên biệt, tạo sự liên kết và bổ trợ trong toàn hệ thống.

Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh được xác định là cửa khẩu động lực, giữ vai trò kết nối tuyến vận tải hàng hóa phía Tây của Hành lang đường bộ, đường biển mới phía Tây. Đây sẽ là đầu mối tổ chức dòng hàng và dịch vụ logistics 2 chiều giữa vùng Tây Nam Trung Quốc với Hà Nội, các cảng biển và khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam. Định hướng không chỉ dừng ở nâng cao năng lực thông quan mà còn phát triển kho bãi, phân phối và dịch vụ logistics xuyên biên giới. Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch và thu ngân sách, tập trung vào phương tiện, máy móc, hàng công nghiệp và nông sản trên hướng Sùng Tả - Nam Ninh. Việc khai thác cửa khẩu sẽ gắn với các khu sản xuất trong khu kinh tế, tạo liên kết giữa xuất nhập khẩu với công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ.

Đối với Lý Vạn, tỉnh định hướng phát triển chuyên biệt, phân định rõ chức năng. Lối thông quan Bản Khoòng tập trung hàng hóa, gồm nông sản, nguyên liệu chế biến và hàng công nghiệp theo đơn hàng; cặp cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long phục vụ xuất nhập cảnh người, phương tiện và du lịch biên giới. Đây cũng là khu vực có điều kiện hình thành dòng hàng mới trong giai đoạn 2026 - 2027. Sóc Giang được định hướng là cửa khẩu bổ trợ cho trục Trà Lĩnh, phục vụ thương mại biên giới quy mô nhỏ, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới, cung ứng vật tư nông nghiệp và một số hoạt động xuất nhập khẩu chuyên biệt.

Đối với Pò Peo và Hạ Lang, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án kho hàng hóa, gia công, chế biến, logistics và trung tâm thương mại cửa khẩu. Riêng Hạ Lang được định hướng bổ trợ cho Tà Lùng, kết hợp khai thác tiềm năng du lịch. Tại các lối mở, định hướng thu hút đầu tư tập trung vào khu phức hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại biên giới tại xã Đình Phong và hạ tầng khu công nghiệp Pò Peo - Đình Phong.

Việc tái định vị chức năng từng cửa khẩu nhằm khắc phục tình trạng phát triển thiếu đồng đều, hình thành mạng lưới liên kết, khai thác hiệu quả hạ tầng và tổ chức dòng hàng hợp lý. Mỗi cửa khẩu sẽ trở thành một mắt xích trong hệ thống kinh tế cửa khẩu chung của tỉnh, thay vì hoạt động riêng lẻ.

Hàng hóa nhập khẩu được tập kết tại kho, bãi khu vực Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng.

Tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới

Giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, tỉnh định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy lợi thế từng khu vực, tăng cường liên kết vùng và kết nối qua biên giới, tạo động lực tăng trưởng mới. Một trong những yêu cầu quan trọng là gắn thương mại biên giới với sản xuất, chế biến và logistics. Thay vì chỉ là địa bàn xuất phát hoặc trung chuyển hàng hóa, Cao Bằng cần từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Việt Nam - Trung Quốc, hình thành các công đoạn sản xuất và dịch vụ có giá trị gia tăng ngay tại địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần rà soát quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu và ưu tiên thu hút các cơ sở sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản, kho ngoại quan, kho lạnh và trung tâm logistics. Đây là những lĩnh vực có khả năng kết nối trực tiếp với xuất nhập khẩu, tạo việc làm, tăng nhu cầu dịch vụ tại chỗ và nâng cao giá trị hàng hóa trước khi đưa vào chuỗi phân phối.

Cùng với thu hút đầu tư trong tỉnh, việc tăng cường hợp tác với các địa phương phía Trung Quốc như: Bách Sắc, Tịnh Tây, Long Châu, Đại Tân và các địa phương khác có ý nghĩa thiết thực. Thông qua hợp tác, hai bên có thể xác định nhóm hàng tiềm năng, nhu cầu nguyên liệu, công đoạn sản xuất có thể phối hợp và khả năng hình thành chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Qua đó tạo các dòng hàng ổn định, gắn với đơn hàng và thị trường cụ thể, hạn chế phụ thuộc vào hoạt động trung chuyển mang tính thời điểm.

Chuyển đổi số và cải cách hành chính cần được xác định là nền tảng của kinh tế cửa khẩu hiện đại. Việc mở rộng nền tảng cửa khẩu số, kết nối dữ liệu giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải, kho bãi và cơ quan quản lý sẽ nâng cao khả năng điều phối phương tiện, hàng hóa, giảm thời gian chờ đợi và chi phí phát sinh. Tiếp tục hoàn thiện dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động thông quan minh bạch, ổn định và thuận lợi.

Về dài hạn, mục tiêu không chỉ là mở rộng quy mô xuất nhập khẩu mà là hình thành hệ sinh thái kinh tế cửa khẩu hoàn chỉnh, trong đó xuất nhập khẩu là nền tảng; sản xuất, sơ chế, chế biến tạo giá trị gia tăng; logistics, vận tải và dịch vụ kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng; doanh nghiệp và nhà đầu tư là lực lượng trực tiếp tổ chức, vận hành.

Kinh tế cửa khẩu đã và đang đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, thu ngân sách của tỉnh. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các địa bàn biên giới ngày càng rõ nét, lợi thế vị trí địa lý hay lượng hàng hóa thông quan không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Năng lực tổ chức dòng hàng, chất lượng hạ tầng, hệ thống dịch vụ, khả năng thu hút đầu tư và giá trị kinh tế giữ lại trên địa bàn mới là những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh lâu dài.

Đổi mới kinh tế cửa khẩu vì thế không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn là bước chuyển chiến lược trong mô hình tăng trưởng của tỉnh. Từ lợi thế giao thương biên giới, tỉnh hướng tới xây dựng không gian kết nối thương mại, logistics, sản xuất và dịch vụ xuyên biên giới, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.