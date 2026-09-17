Tái định hình chuỗi cung ứng ngành da giày Việt Nam theo hướng nào?

Từ ngày 16-17/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế xúc tiến xuất khẩu ngành Da - Giày Việt Nam 2026 (Vietnam Footwear Summit 2026) với chủ đề “Định hình chuỗi cung ứng mới trong sản xuất giày dép tại Việt Nam và châu Á”.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có những thay đổi mạnh mẽ, ngành Da - Giày Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng. Không chỉ chịu tác động từ những thay đổi về chính sách thương mại, tiêu chuẩn thị trường và yêu cầu phát triển bền vững, doanh nghiệp còn phải giải quyết những điểm nghẽn nội tại về nguyên liệu, quản trị và tự động hóa.

Đây cũng là những nội dung được tập trung trao đổi tại hội nghị, cùng với các vấn đề về đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, vật liệu bền vững và ứng dụng công nghệ trong sản xuất.