Tái định hình bản đồ công nghiệp Việt Nam

Quang cảnh Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIPF) lần thứ 6 - năm 2026 được tổ chức với sự phối hợp của Báo Tài chính - Đầu tư và Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Giá trị của một địa điểm công nghiệp ngày nay không còn phụ thuộc thuần túy vào vị trí địa lý, mà được xác định bởi khả năng kết nối với các nút hạ tầng chiến lược như cảng biển, sân bay, hệ thống đường cao tốc và trung tâm logistics. Xu thế này đang thúc đẩy sự hình thành các hành lang công nghiệp quy mô lớn, thay thế cho những cụm công nghiệp cục bộ, rời rạc trước đây.

Tại Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIPF) lần thứ 6 - năm 2026 được tổ chức với sự phối hợp của Báo Tài chính - Đầu tư và Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam, đại diện Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho biết trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực trọng yếu, thu hút 12,15 tỷ USD vốn đăng ký mới, chiếm 55,9% tổng vốn đăng ký mới.

Con số trên cho thấy dòng vốn đang tiếp tục đi vào sản xuất và tạo ra nhu cầu thực đối với đất công nghiệp, nhà xưởng, logistics và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Đồng thời, vốn FDI có xu hướng tập trung vào những địa phương có hạ tầng công nghiệp và quỹ đất sẵn sàng.

Điều này thể hiện lợi thế của những cụm công nghiệp đã hình thành, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh và năng lực thu hút nhà đầu tư của các khu công nghiệp cũng như các địa phương. Bởi cuộc cạnh tranh không chỉ còn là quỹ đất và giá thuê, mà đang là câu chuyện về chất lượng hạ tầng, tốc độ triển khai và năng lực vận hành. Đây cũng là lúc cần nhìn lại khái niệm về khu công nghiệp thế hệ mới.