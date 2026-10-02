Tái định cư sân bay Gia Bình: Nhận đăng ký bàn giao tạm mặt bằng Đông Cứu 1 để người dân xây nhà

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ngày 28/9/2026 và kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, UBND phường Gia Bình vừa ra thông báo về việc đăng ký nhu cầu bàn giao tạm mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1 để các hộ dân xây dựng nhà ở.

Theo UBND phường Gia Bình, đến nay, khu tái định cư Đông Cứu 1 đã cơ bản hoàn thành một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng, đủ điều kiện để xem xét bàn giao trước mặt bằng tại một số vị trí cho người dân. Việc bàn giao được thực hiện song song với quá trình nhà thầu tiếp tục thi công, hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật theo thiết kế được phê duyệt.

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đông Cứu 1 đã cơ bản hoàn thiện để có thể tạm bàn giao cho người dân xây dựng nhà ở.

Chủ trương này nhằm tạo điều kiện để các hộ dân thuộc diện được bố trí tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất chủ động xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Đặc biệt, thời tiết những tháng cuối năm được dự báo tương đối thuận lợi cho việc triển khai xây dựng.

Đối tượng đăng ký là hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư Đông Cứu 1, có nhu cầu nhận mặt bằng trước để xây dựng nhà ở. Mỗi hộ được đăng ký một thửa đất do gia đình, cá nhân tự lựa chọn.

Theo UBND phường, việc bàn giao trước chỉ là bàn giao tạm mặt bằng, không phải bàn giao tái định cư chính thức và không thay thế quyết định giao đất, cũng như việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. Việc nhận mặt bằng trước không làm thay đổi quyền lợi tái định cư của người dân.

Mặt bằng chỉ được bàn giao tại những vị trí cơ bản đáp ứng các điều kiện hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, điện sinh hoạt, nước sạch, hệ thống thoát nước thải). Đồng thời, nhà đầu tư vẫn phải tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế được duyệt.

Đơn vị thi công kiểm tra các tủ cấp điện sinh hoạt để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân khi xây dựng nhà tại khu tái định cư.

Các hộ dân có nhu cầu nhận mặt bằng trước đăng ký theo mẫu và gửi về Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường trong thời gian từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10/2026. Sau khi tổng hợp, UBND phường sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát nhu cầu, kiểm tra điều kiện thực tế và tổ chức bàn giao theo từng vị trí, từng hộ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Cùng với đăng ký nhận mặt bằng, các hộ dân cần cam kết xây dựng nhà ở đúng quy hoạch, ranh giới, mốc giới được bàn giao, tuân thủ thiết kế, giấy phép xây dựng và các quy định pháp luật; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời phối hợp với nhà thầu trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư.

Khu tái định cư Đông Cứu 1 là một trong 4 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, có tổng diện tích quy hoạch 30,03 ha, trong đó diện tích thực hiện dự án tái định cư là 17,36 ha, gồm 19 block với 550 lô đất liền kề.