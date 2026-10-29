Tái định cư phải gắn với phục hồi sinh kế, ổn định đời sống người dân
Sáng 29/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Các đại biểu đề nghị, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà cần đảm bảo điều kiện hạ tầng, khả năng tiếp cận dịch vụ công, việc làm và phục hồi sinh kế.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tai-dinh-cu-phai-gan-voi-phuc-hoi-sinh-ke-on-dinh-doi-song-nguoi-dan-10441098.html