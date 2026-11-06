Tái định cư đi trước, tạo động lực triển khai dự án trọng điểm

Dự án khu tái định cư Đức Lý, xã Nam Xang có diện tích 2,1 ha.

Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường song hành Vành đai 5 được triển khai tại thôn 2 Cát Lại, xã Bình Lục từ tháng 1/2026, với diện tích hơn 60.000 m². Dự án nhằm hình thành khu dân cư mới khang trang, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; tạo quỹ đất ở phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; đồng thời hoàn thiện không gian, cảnh quan kiến trúc, tăng cường kết nối với các khu dân cư hiện hữu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lục Nguyễn Quang Thắng, xác định việc tái định cư phải đi trước một bước, xã đã chủ động rà soát, lựa chọn và đề xuất địa điểm xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường song hành Vành đai 5; trong đó, đặc biệt quan tâm đến vị trí, điều kiện hạ tầng và khả năng kết nối với các khu dân cư hiện hữu.

Với định hướng đó, khu tái định cư đã được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, từ giao thông, điện, nước đến cảnh quan, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thu hồi đất phục vụ dự án.

Ông Nguyễn Văn Thạnh, phụ trách kỹ thuật thi công Dự án khu tái định cư dự án đường song hành Vành đai 5 tại xã Bình Lục cho biết, do yêu cầu cấp bách về nơi tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường song hành Vành đai 5, đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù gặp khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung một số loại vật liệu khan hiếm, song đơn vị đã chủ động khắc phục, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Tại xã Nam Xang, địa phương đang triển khai xây dựng hạ tầng 2 khu tái định cư cho các hộ dân có đất thu hồi phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn gồm khu tái định cư Đức Lý với diện tích 2,1 ha và khu tái định cư Công Lý với diện tích 2,9 ha.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án, tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư.

Hiện nay, tại hai khu tái định cư, các đơn vị thi công đang tập trung san nền, đào đắp đất, xây dựng hệ thống thoát nước, chuẩn bị nền đường giao thông nội khu; đồng thời đúc các cấu kiện bê tông phục vụ thi công bó vỉa và rãnh thoát nước.

Ông Trần Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phúc Thành cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Tuy nhiên, tại khu tái định cư Đức Lý vẫn còn một số hộ sản xuất đa canh chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến quá trình thi công. UBND xã Nam Xang đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến các cấp, ngành liên quan để xử lý những trường hợp này.

Để phục vụ việc giải phóng mặt bằng các dự án, tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư. Trong quá trình lựa chọn địa điểm và triển khai xây dựng, các địa phương chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Các khu tái định cư được ưu tiên bố trí tại những vị trí thuận lợi, có khả năng kết nối với khu vực xung quanh, đồng thời được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm giao thông nội khu, cấp thoát nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc và phòng cháy, chữa cháy... bảo đảm điều kiện sinh hoạt, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới với hạ tầng bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng tại một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu; mặt bằng bàn giao chưa liền mạch, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công các hạng mục và tiến độ chung của công trình.

Theo ông Trần Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Ninh Bình, việc chuẩn bị quỹ đất, đầu tư xây dựng các khu tái định cư có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bảo đảm chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng.

Hạ tầng các khu tái định cư được xây dựng bảo đảm điều kiện sinh hoạt, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới với hạ tầng bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án do đơn vị quản lý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, sớm hoàn thành các khu tái định cư, đáp ứng yêu cầu bố trí đất ở cho người dân theo tiến độ triển khai các dự án.