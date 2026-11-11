Tái định cư bằng NƠXH, bước đột phá trong GPMB
Giải phóng mặt bằng từ lâu đã là "điểm nghẽn" ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm tại Thủ đô. Để giải bài toán này, thành phố Hà Nội đã đưa ra chủ trương đột phá: dùng quỹ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư. Bước đi này không chỉ giúp người dân bị giải tỏa sớm ổn định cuộc sống với hạ tầng đồng bộ, mà còn bảo đảm tiến độ cho các công trình trọng điểm của thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tai-dinh-cu-bang-noxh-buoc-dot-pha-trong-gpmb-246261111161318848.htm