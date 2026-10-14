Tái diễn vở ballet Giselle tại Thành phố Hồ Chí Minh

Một cảnh trong vở Giselle. (Ảnh: HBSO)

Theo HBSO, Giselle là vở ballet nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc người Pháp, Adolphe Adam được trình diễn lần đầu tại Salle de la rue Le Peletier tại Paris Opéra vào năm 1841. Đồng thời, tác phẩm còn được xem là kiệt tác vĩ đại nhất trong nền ballet lãng mạn trên thế giới về câu chuyện tình yêu và sự phản bội.

Toàn bộ quá trình dàn dựng lại vở diễn đã được giám sát và thực hiện bởi nghệ sĩ người Nhật Bản Yuki Ohmori và nghệ sĩ người Pháp Chloe Glemot.

Giselle là vở ballet nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc người Pháp Adolphe Adam. (Ảnh: HBSO)

Đồng hành cùng hai biên đạo quốc tế là Nghệ sĩ Ưu tú Trần Hoàng Yến, Phó trưởng đoàn Vũ kịch HBSO và Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phi Điệp trong vai trò trợ lý dàn dựng cho vở diễn lần này. Tham gia tác phẩm là sự góp mặt của các nghệ sĩ xuất sắc từ Đoàn Vũ kịch HBSO phối hợp Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh.

Khán giả sẽ được chứng kiến màn hóa thân đầy cảm xúc của Đỗ Hoàng Khang Ninh trong vai nàng Giselle xinh đẹp, ngây thơ; Lê Đức Anh trong vai chàng quý tộc trẻ Albrecht si tình; La Mẫn Nhi trong vai Myrtha, nữ hoàng uy nghiêm của các linh hồn Wilis; Lê Tuấn Anh vào vai chàng Hilarion xấu số và Đỗ Thị Anh Nguyên đảm nhiệm vai người mẹ u sầu của Giselle.

Đỗ Hoàng Khang Ninh sẽ vào vai nàng Giselle xinh đẹp, ngây thơ. (Ảnh: HBSO)

Mở đầu phần âm nhạc với tiếng kèn và dàn dây trong mùa gặt hăng say của người dân. Giselle, cô gái nông thôn xinh đẹp phải lòng Albrecht, chàng trai nông dân nhưng thực chất là một quý tộc trẻ đã đính ước với Bathilde, một người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu. Trước sự thật phũ phàng, cô đã ra đi trong buổi dạ tiệc.

Nghệ sĩ Lê Đức Anh trong vai chàng quý tộc trẻ Albrecht si tình. (Ảnh: HBSO)

Những khoảng lặng trong từng chuyển động mê hoặc của Giselle bên mộ của mình mở đầu phần 2 huyền bí. Từ đây xuất hiện một hình ảnh thật mãnh liệt, cơn thịnh nộ được đẩy lên cao trào cảm xúc điên cuồng trong từng vũ đạo đầy kịch tính của các Wilis - truyền thuyết cổ về các linh hồn trinh nữ bị phản bội bắt những người đàn ông vào rừng nhảy múa cùng họ cho đến chết. Nhưng chính sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện của Giselle đã cứu Albrecht thoát khỏi án tử.

Nghệ sĩ Yuki Ohmori đã giành được giải Nhất ở hạng mục Pas de Deux-1 trong cuộc thi khiêu vũ toàn Nhật Bản vào năm 1993, cùng năm đó cô giành được học bổng của trường Ballet Australia. Năm 1996, cô tham gia nhà hát New National Theatre Ballet ở Tokyo. Chloe Glemot là diễn viên múa người Pháp. Cô học múa từ năm 4 tuổi và gia nhập trường Ballet Paris Opera khóa đào tạo chuyên sâu từ năm 2003. Năm 2006, Chloe hoàn thành khóa đào tạo chuyên ngành huấn luyện tại Trung Tâm Múa Quốc gia tại Paris và quyết định phát triển sự nghiệp tại Việt Nam năm 2013.