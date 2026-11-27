Mặc dù lực lượng chức năng đã đặt biển cấm đổ rác thải kèm cảnh báo có Camera giám sát, tuy nhiên tình trạng rác thải vẫn tràn lan.

Ghi nhận sáng 27/11, nhiều loại rác thải vứt bừa bãi trên vỉa hè, dưới hồ nước, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng cảnh quan khu vực.

Trước đó, người dân ở các khu phố lân cận đã nhiều lần phản ánh tình trạng này. Đoàn viên thanh niên, lực lượng công an hai phường Quảng Phú, Hạc Thành cũng đã tổ chức nhiều đợt ra quân thu gom rác, vệ sinh môi trường, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.

Tuy nhiên, sau mỗi đợt ra quân, rác thải lại tiếp tục xuất hiện, cho thấy tình trạng đổ trộm chưa được xử lý triệt để.

Rác xây dựng tràn lan trên vỉa hè.

Đáng chú ý, đây là tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại thường xuyên. Việc rác thải tồn đọng không chỉ gây ô nhiễm mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, cảnh quan đô thị.

Trong khi đó, từ ngày 3/9/2026, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và chỉnh trang cảnh quan, các địa phương phải bố trí một ngày cố định hằng tuần để tổ chức tổng vệ sinh môi trường, huy động cán bộ, các đoàn thể và Nhân dân tham gia.

Rác sinh hoạt bị vứt bừa bãi trên vỉa hè.

Thực tế trên tuyến đường Trịnh Kiểm cho thấy, bên cạnh việc duy trì vệ sinh môi trường, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định rõ trách nhiệm quản lý địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải.