Ngày 20/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND tối cao, đề nghị truy tố Phạm Anh Tài (tức Tài "Đen", 36 tuổi, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 13 bị can khác về các tội danh liên quan đến hàng loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, C02 đã làm rõ nhiều vụ án do Tài và đồng phạm gây ra tại Quảng Ngãi và Gia Lai trong nhiều năm. Trong đó, có 6 vụ án từng bị tạm đình chỉ điều tra do chưa xác định được bị can.

Liên tục gây án làm nhiều người thương vong

Theo tài liệu điều tra, ngày 5/8/2018, do mâu thuẫn với một nhóm người Hải Phòng, Tài chỉ đạo đàn em mang 2 khẩu súng AK đến quán bar Window ở Kon Tum. Tại đây, Tài cùng đồng phạm nổ súng, dùng dao tấn công nhóm đối thủ, khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Sau đó, nhóm này tiếp tục đến 3 địa điểm khác nổ súng, đập phá tài sản rồi bỏ trốn.

Trong thời gian trốn truy nã, ngày 1/5/2022, Tài tiếp tục dùng dao đâm 2 người đàn ông tại khu vực cầu Kroong (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ, nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi), khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Cảnh sát dựng lại hiện trường một vụ án. Ảnh: CACC

Hơn một tháng sau, ngày 11/6/2022, nhằm tranh giành hoạt động bảo kê và tổ chức đánh bạc, Tài cùng đồng phạm chuẩn bị súng, mã tấu, xăng và phương tiện, tổ chức tấn công một sới bạc trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Kon Tum. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn và tiêu hủy vật chứng.

Đến tháng 2/2023, nhằm tranh giành hoạt động bảo kê các nữ tiếp viên rót bia tại quán karaoke, quán nhậu, Tài chỉ đạo đàn em mang hung khí đến nhà Nguyễn Thanh T., chém người này gây thương tích 11%, đồng thời khiến mẹ của T. bị thương tích 4%.

Tháng 5/2023, Tài tiếp tục chuẩn bị mã tấu, phương tiện và chỉ đạo đàn em tìm chém Bùi Anh D., người hoạt động trong lĩnh vực quản lý các nữ tiếp viên rót bia. Nạn nhân bị tổn thương cơ thể 57%.

Tháng 7/2023, Tài cùng đồng phạm đe dọa, yêu cầu ông Nguyễn Văn A., người hoạt động trong lĩnh vực xây mộ, phải nộp 90 triệu đồng mỗi tháng để được tiếp tục làm ăn. Để uy hiếp, nhóm này còn mang súng AK đến bắn vào nhà ông A.

Do lo sợ, từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2025, ông A. đã phải đưa cho nhóm của Tài tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.

Cũng từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025, Tài chỉ đạo đàn em tổ chức thu tiền bảo kê của các nữ tiếp viên rót bia tại các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn Kon Tum với mức 80.000 đồng/người/ca làm việc. Những người không nộp tiền sẽ bị đe dọa, đánh đập hoặc không được tiếp tục đi làm.

Tài còn tìm cách mở rộng địa bàn bảo kê sang Gia Lai. Ngày 17/5/2024, Tài chỉ đạo đàn em mang súng, dao đến tìm Nguyễn Anh Đ., người không đồng ý nộp tiền bảo kê, để tấn công. Tuy nhiên, nhóm này không tìm được Đ. nên đã đe dọa những người thuê trọ và chém anh Nguyễn Văn T. bị thương.

Trong một vụ án khác xảy ra tại căn nhà trên đường Lý Thái Tổ, Kon Tum, Tài cùng đồng phạm mang súng, dao đến tìm chém Lê Quốc Ng. nhằm bảo kê hoạt động mua bán ma túy.

Theo điều tra, khi Tài dùng báng súng đánh Ng., súng bất ngờ cướp cò, khiến một người ngồi gần đó bị thương tích 2%. Sau đó, Ng. bị nhóm này truy đuổi, chém gây thương tích 45%.

Dùng dao đâm người khi mới 15 tuổi

Theo C02, Phạm Anh Tài có 7 tiền án, 1 tiền sự. Khi mới 15 tuổi, Tài đã dùng dao bấm đâm một người gây thương tích 35% và bị xử phạt 2 năm tù.

Sau khi chấp hành án phạt tù, Tài tiếp tục cùng đồng phạm gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích tại Kon Tum.

Tháng 2/2016, sau khi chấp hành xong các bản án, Tài trở về địa phương nhưng vẫn tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đàn em thực hiện các hành vi phạm tội.

Sau vụ nổ súng khiến 2 người tử vong tại quán bar Window năm 2018, Tài bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum (cũ) truy nã đặc biệt về tội giết người. Trong thời gian lẩn trốn, Tài liên tục thay đổi địa điểm ẩn náu tại TPHCM, Đắk Lắk, Gia Lai và tiếp tục chỉ đạo đồng phạm gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng.

Ngày 19/1/2026, Tài cùng Lê Văn Ân (35 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) thực hiện vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Trà Bá, Vietcombank Chi nhánh Gia Lai.

Ảnh: CACC

Ngày 5/2, sau khi được lãnh đạo C02 vận động, thuyết phục, Tài ra đầu thú và giao nộp 4 khẩu súng quân dụng, gồm 2 khẩu K54, một khẩu K59, một khẩu Zoraki cùng 45 viên đạn.

Từ kết quả điều tra, C02 phối hợp với Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và các đơn vị liên quan phục hồi điều tra những vụ án từng bị tạm đình chỉ, qua đó làm rõ hành vi phạm tội của Tài và đồng phạm.

Trong kết luận điều tra ban hành ngày 5/11, C02 đề nghị truy tố Phạm Anh Tài về 6 tội danh, gồm: Giết người; Cố ý gây thương tích; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Cưỡng đoạt tài sản; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cùng vụ án, 13 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh tương ứng với hành vi và vai trò của từng người.