Tái đàn gắn với phòng bệnh

Người dân xã Vạn Linh kiểm tra máng ăn, bảo đảm điều kiện chăm sóc đàn gà

Tại nhiều xã trong tỉnh, thời điểm này, các hộ chăn nuôi đã và đang chuẩn bị các điều kiện để tái đàn vật nuôi. Gia đình ông Đoàn Văn Chính, thôn Phố Mới, xã Vạn Linh là một trong những hộ chăn nuôi gà với quy mô lớn. Ông Chính cho biết: Đầu tháng 10/2026, gia đình tôi vừa xuất bán 2 vạn con gà. Sau khi xuất bán, gia đình vệ sinh, khử trùng chuồng nuôi và khu vực chăn nuôi, để trống chuồng khoảng nửa tháng. Hiện nay, gia đình tôi đã tái đàn 2 vạn con. Để phòng, chống dịch bệnh, tôi chú trọng vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ, sử dụng thức ăn đảm bảo chất lượng và thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn vật nuôi.

Theo thống kê của ngành chuyên môn, hiện, toàn tỉnh có trên 156 nghìn con lợn, hơn 5,1 triệu con gia cầm. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng vào dịp cuối năm, việc tái đàn, chủ động nguồn cung có ý nghĩa quan trọng đối với người chăn nuôi. Tuy nhiên, việc tái đàn cần được tính toán phù hợp với điều kiện chuồng trại, nguồn vốn, tình hình dịch bệnh.

Theo số liệu ngành chuyên môn, từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại 1.076 hộ ở 229 thôn thuộc 47 xã, phường. Hiện nay, bệnh này vẫn tiếp tục phát sinh tại một số xã. Vì vậy, việc tái đàn không chỉ phát triển số lượng đàn vật nuôi mà còn phải kiểm soát tốt dịch bệnh.

Ông Dương Doãn Doanh, quyền Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Để chủ động sản xuất trong những tháng cuối năm, việc tái đàn cần được thực hiện phù hợp với điều kiện chuồng trại, khả năng đầu tư. Đồng thời, công tác phòng, chống dịch bệnh phải được đặt lên hàng đầu. Đơn vị đang phối hợp với các xã tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh trên đàn vật nuôi; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêm phòng đầy đủ và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Cùng với hướng dẫn của ngành chuyên môn, chính quyền cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc nắm bắt tình hình đàn vật nuôi, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất phù hợp. Bà Hoàng Thị Nhung, cán bộ phụ trách lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Trung tâm Dịch vụ công ích xã Hữu Lũng cho biết: Thời điểm này, người chăn nuôi trên địa bàn xã đang tập trung tái đàn. Chúng tôi đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đối với các thôn còn xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân chưa tái đàn, tăng đàn khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Với sự hướng dẫn của ngành chuyên môn và sự chủ động của người chăn nuôi, việc tái đàn trên địa bàn tỉnh đang được triển khai gắn với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, góp phần duy trì hoạt động chăn nuôi, hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan, từng bước ổn định sản xuất trong những tháng cuối năm.