Tái cơ cấu ngành điện: Từng bước tách bạch các khâu
Sau khi đưa đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) về Bộ Công Thương, Đề án tái cơ cấu ngành điện tiếp tục đặt vấn đề phân định lại vai trò của các đơn vị trong chuỗi cung ứng điện. Truyền tải, phân phối, phát điện và bán lẻ sẽ được tổ chức theo hướng phù hợp hơn với từng mức độ độc quyền tự nhiên và cạnh tranh của thị trường.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/tai-co-cau-nganh-dien-tung-buoc-tach-bach-cac-khau/7365.html