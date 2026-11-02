Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng tập trung

Chăn nuôi theo hình thức tập trung giúp gia đình anh Tạ Công Lương, thôn 4, xã Yên Kỳ chủ động phòng, chống dịch bệnh, tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm vật tư chăn nuôi, tăng hiệu quả kinh tế.

Gia đình anh Tạ Công Lương ở thôn 4, xã Yên Kỳ đang chăn nuôi gà Hồ, gà Mía với quy mô trung bình từ 15 - 17 nghìn con/năm. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, giữ vệ sinh môi trường nên gần 15 năm chăn nuôi, đàn gà hầu như không mắc bệnh dịch. Anh Lương chia sẻ: Để chăn nuôi thực sự phát huy hiệu quả bắt buộc phải theo hướng tập trung. Điều đó thuận lợi cho quản lý, phòng chống dịch bệnh, xuất bán hàng hóa. Đồng thời dễ dàng áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nhiều năm về trước, phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán và tự phát vốn là sinh kế quen thuộc của phần lớn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trước áp lực của dịch bệnh nguy hiểm và yêu cầu khắt khe về an toàn vệ sinh môi trường, mô hình chăn nuôi manh mún ngày càng bộc lộ những hạn chế, rủi ro lớn. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhằm xóa dần chăn nuôi nhỏ lẻ được ngành Nông nghiệp và môi trường đẩy mạnh. Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành giúp tư duy sản xuất của người dân chuyển biến rõ rệt. Những năm gần đây, số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ngày càng giảm, phản ánh nhận thức của bà con về chăn nuôi an toàn, hiệu quả từng bước được nâng lên.

Hiện tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh đạt gần 381 nghìn con; đàn lợn trên 1,81 triệu con, đàn gia cầm hơn 38,5 triệu con. Toàn tỉnh có 113 hợp tác xã, hơn 5.300 trang trại và 46 doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi. Tỷ lệ chăn nuôi trang trại quy mô lớn chiếm khoảng 44% tổng đàn lợn, 33% tổng đàn gia cầm và 14,1% tổng đàn trâu, bò. Bên cạnh đó, 80 chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ được hình thành, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng. Trong 5.300 trang trại chăn nuôi có hơn 100 trang trại quy mô lớn, 800 trang trại quy mô vừa và trên 4.000 trang trại quy mô nhỏ. Bên cạnh các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã đầu tư vào chăn nuôi như Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, Tập đoàn Mavin, Dabaco, Hòa Phát... đã có một số tổ hợp dự án chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn được xúc tiến đầu tư, tiêu biểu như: Tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao của Tập đoàn Xuân Thiện với tổng vốn dự kiến khoảng 64,6 nghìn tỷ đồng, ứng dụng công nghệ chuồng tầng, chuồng sàn tiết kiệm nước và mô hình không xả thải. Dự án dự kiến quy mô 77 nghìn con lợn nái, 2,53 triệu con lợn thịt mỗi năm cùng nhà máy sản xuất 300 nghìn tấn thức ăn chăn nuôi/năm. Tổ hợp chăn nuôi - chế biến - sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty cổ phần Nông nghiệp Đa Phúc và Công ty cổ phần Nông nghiệp Yên Thủy, quy mô 40 nghìn con lợn nái, 1 triệu con lợn thịt/năm, hệ thống giết mổ 1,4 triệu con lợn/năm và nhà máy sản xuất 400 nghìn tấn thức ăn chăn nuôi/năm. Các dự án này được kỳ vọng sẽ hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ con giống - thức ăn - chăn nuôi - giết mổ - chế biến, góp phần nâng cao giá trị ngành chăn nuôi của tỉnh. Sản phẩm chăn nuôi không chỉ hướng tới đáp ứng nguồn cung an toàn cho tiêu dùng nội địa, mà còn phấn đấu đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe để phục vụ xuất khẩu. Quy mô chăn nuôi cũng được tính toán hợp lý nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế tối đa rủi ro do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Ngành Nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu trong những năm tiếp theo xây dựng lĩnh vực chăn nuôi hướng tới phát triển bền vững, tập trung, hiện đại, trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm chăn nuôi đặc sản theo mô hình kinh tế tuần hoàn, từng bước chuyển đổi sang chăn nuôi hữu cơ gắn với phát triển du lịch sinh thái, thân thiện với môi trường nhằm tối đa hóa giá trị gia tăng. Ông Hoàng Mạnh Thông - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh thông tin, tỉnh xác định nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu hiện đại và bảo vệ môi trường.