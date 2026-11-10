Tái cơ cấu ETF chỉ số HoSE tháng 10/2026: Dòng tiền dự kiến tập trung mạnh vào GMD, REE và VJC

Kỳ tái cơ cấu các quỹ ETF tham chiếu ba bộ chỉ số VN-Diamond, VN30 và VN-FinLead trong tháng 11/2026 dự kiến tạo ra những biến động đáng chú ý đối với nhiều cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo ước tính của Yuanta, 11 quỹ ETF với tổng quy mô tài sản khoảng 19.958 tỷ đồng sẽ thực hiện giao dịch, với tổng giá trị mua ròng và bán ròng dự kiến mỗi chiều khoảng 949 tỷ đồng.

Trong ba bộ chỉ số được các quỹ ETF tham chiếu, VN-Diamond là nhóm có quy mô giao dịch dự kiến lớn nhất, với giá trị mua ròng và bán ròng mỗi chiều khoảng 734 tỷ đồng. Danh mục sau kỳ đánh giá gồm 17 cổ phiếu, trong đó KDH bị loại và không có cổ phiếu mới được bổ sung.

Ở chiều mua, GMD là cổ phiếu được các quỹ dự kiến mua ròng mạnh nhất, với giá trị khoảng 360 tỷ đồng, tương ứng 6,82 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, tỷ trọng GMD trong danh mục VN-Diamond dự kiến tăng từ 11,3% lên 14,7%. Giá trị mua dự kiến của mã này chiếm khoảng 38% tổng giá trị các quỹ mua vào theo phần ghi chú trong tài liệu.

REE đứng thứ hai với giá trị mua ròng dự kiến 152 tỷ đồng, tương ứng 3,22 triệu cổ phiếu. Đây là giao dịch có quy mô lớn nhất so với thanh khoản bình quân của cổ phiếu, tương đương 10,8 phiên giao dịch. Theo ước tính, nhà đầu tư nước ngoài còn khoảng 4.310 cổ phiếu room tại REE.

Các cổ phiếu khác cũng được dự báo nhận dòng tiền mua vào đáng kể gồm NLG với 98 tỷ đồng, CTD với 58 tỷ đồng và PNJ với 53 tỷ đồng. Ngoài ra, VHM dự kiến được mua ròng 18 tỷ đồng, MBB 17 tỷ đồng, STB và HDB cùng khoảng 14 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ACB là cổ phiếu chịu áp lực bán lớn nhất trong nhóm VN-Diamond, với giá trị dự kiến khoảng 198 tỷ đồng theo hình tổng hợp kỳ cơ cấu. Khối lượng bán tương ứng khoảng 9,75 triệu cổ phiếu. Tỷ trọng ACB trong danh mục dự kiến giảm từ 7,5% xuống 5,6%.

Đối với chỉ số VN30, danh mục tiếp tục giữ nguyên 30 cổ phiếu thành phần. Tuy nhiên, hoạt động điều chỉnh trọng số dự kiến tạo ra dòng tiền giao dịch đáng kể, với giá trị mua ròng và bán ròng mỗi chiều khoảng 207 tỷ đồng.

VJC là cổ phiếu được dự báo hưởng lợi lớn nhất từ hoạt động cơ cấu, với giá trị mua ròng khoảng 111 tỷ đồng, tương ứng 0,82 triệu cổ phiếu. Tỷ trọng VJC trong danh mục dự kiến tăng từ 3,2% lên 4,5%. Đáng chú ý, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) của mã này được điều chỉnh từ 35% lên 50%, góp phần làm tăng tỷ trọng trong rổ chỉ số.

Ở chiều bán, VIC là cổ phiếu chịu áp lực lớn nhất, với giá trị bán ròng dự kiến 129 tỷ đồng, tương ứng khoảng 0,55 triệu cổ phiếu. Tỷ trọng VIC trong danh mục VN30 dự kiến giảm từ 11,3% xuống 9,8%.

Các giao dịch khác có quy mô nhỏ hơn. VHM được mua ròng khoảng 18 tỷ đồng, MBB 17 tỷ đồng, STB và HDB cùng 14 tỷ đồng. Ở chiều bán, HPG dự kiến bị bán ròng 17 tỷ đồng, LPB 12 tỷ đồng và SSI khoảng 11 tỷ đồng.

VN-FinLead có quy mô giao dịch dự kiến thấp nhất, với giá trị mua ròng và bán ròng mỗi chiều khoảng 27 tỷ đồng. Danh mục tiếp tục giữ nguyên 24 cổ phiếu thành phần.

HDB là cổ phiếu được dự báo mua ròng nhiều nhất, với giá trị khoảng 8 tỷ đồng, tương ứng 0,35 triệu cổ phiếu. Tỷ trọng HDB trong danh mục dự kiến tăng từ 10,3% lên 11,6%.

Ở chiều ngược lại, VPB dự kiến bị bán ròng khoảng 13 tỷ đồng, tương ứng 0,59 triệu cổ phiếu. Tỷ trọng cổ phiếu này trong VN-FinLead giảm từ 15,9% xuống 13,7%.

Tổng hợp dự báo giao dịch của các quỹ ETF cho thấy GMD, REE và VJC là ba cổ phiếu có giá trị mua ròng lớn nhất, lần lượt đạt 360 tỷ đồng, 152 tỷ đồng và 111 tỷ đồng. Ở chiều bán, ACB, MSB, FPT và VIC là những mã chịu áp lực lớn, với giá trị bán ròng dự kiến lần lượt khoảng 190 tỷ đồng, 175 tỷ đồng, 157 tỷ đồng và 129 tỷ đồng theo bảng giao dịch cộng dồn.

Đáng chú ý, REE có giá trị mua dự kiến tương đương 10,8 phiên giao dịch bình quân, trong khi GMD tương đương 3,5 phiên và NLG tương đương 3 phiên. Điều này cho thấy quy mô giao dịch của các quỹ có thể tạo ảnh hưởng đáng kể đến cung cầu trong một số cổ phiếu, đặc biệt là những mã có thanh khoản thấp hơn.

Ở chiều bán, MSB dự kiến chịu áp lực bán tương đương 1,1 phiên giao dịch bình quân, ACB tương đương 1 phiên, trong khi FPT và VIC lần lượt tương đương 0,3 và 0,2 phiên. KDH có giá trị bán dự kiến tương đương 0,7 phiên giao dịch bình quân.