Tái cơ cấu bằng AI, một ngân hàng lớn cắt giảm 5.000 nhân sự

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III được công bố vào ngày 22/10, Barclays cho biết quá trình tái cơ cấu này được thực hiện nhằm mục tiêu cắt giảm chi phí vận hành, từ đó tạo thêm nguồn lực phục vụ cho các hoạt động đầu tư của ngân hàng.

Cụ thể, khoảng 60% số vị trí bị ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm này nằm ở các bộ phận hỗ trợ, trong đó bao gồm cả đội ngũ phát triển phần mềm. Phía Barclays giải thích rằng kế hoạch tinh giản nhân sự hướng đến mục đích đơn giản hóa cơ cấu tổ chức, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất làm việc nhờ vào những thay đổi công nghệ mang tính đột phá được thúc đẩy bởi AI.

Ngân hàng Barclays của Anh vừa chính thức công bố kế hoạch cắt giảm 5.000 việc làm, tương đương khoảng 5% tổng quy mô nhân sự

Quyết định thu hẹp quy mô nhân sự được đưa ra cùng thời điểm Barclays công bố báo cáo tài chính với mức lợi nhuận trước thuế quý III đạt 2,3 tỷ bảng Anh (tương đương 3,1 tỷ USD). Con số này ghi nhận mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và hoàn toàn phù hợp với dự báo của giới chuyên gia phân tích do LSEG tổng hợp.

Mặc dù vậy, doanh thu toàn tập đoàn chỉ đạt 7,4 tỷ bảng, thấp hơn so với mức dự báo kỳ vọng là 7,61 tỷ bảng, trong khi thu nhập lãi thuần gần như không có sự biến động khi duy trì ở mức 3,91 tỷ bảng.

Bên cạnh đó, các chỉ số tài chính khác của ngân hàng cũng ghi nhận sự sụt giảm. Tỷ lệ vốn lõi cấp 1 (CET1) đã giảm nhẹ từ mức 14,3% vào cuối quý II xuống còn 14,2%. Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình giảm mạnh từ 16,1% xuống chỉ còn 11,7%.

Phản ứng trước những thông tin báo cáo tài chính và kế hoạch nhân sự mới, cổ phiếu của Barclays đã giảm gần 1% vào lúc 8h50 sáng theo giờ London, tức là chưa đầy một giờ sau khi thị trường chứng khoán mở cửa giao dịch.