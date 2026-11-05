Tài chính tuổi già | Vấn đề kinh tế | 04/11/2026

Số người học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tăng hơn 61% trong hai năm, trong khi quy mô đào tạo từ xa cũng tăng nhanh. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kiểm tra chuyên đề, siết chuẩn đầu ra và chỉ cấp bằng cử nhân khi người học có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C1.