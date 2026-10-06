Tài chính toàn diện không dừng ở 'có tài khoản'

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy tài chính toàn diện - Động lực từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà dự và phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, Quyền Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng Nguyễn Xuân Hải cho biết thanh toán không dùng tiền mặt đang hiện diện ngày càng sâu rộng trong đời sống kinh tế - xã hội, từ thương mại, dịch vụ đến y tế, giáo dục, dịch vụ công và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hạ tầng thanh toán phát triển cùng sự mở rộng của các phương thức thanh toán số không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp giao dịch thuận tiện hơn mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức. Đây là nền tảng để thanh toán không dùng tiền mặt phát huy vai trò trong thúc đẩy tài chính toàn diện.

Gần 89% người trưởng thành đã có tài khoản

Những con số được công bố tại tọa đàm cho thấy tốc độ số hóa thanh toán tiếp tục ở mức cao.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN Nguyễn Thị Thu, tính đến tháng 8/2026, thanh toán không dùng tiền mặt tăng 34,56% về số lượng và 13,26% về giá trị. Giao dịch trực tuyến tăng 46,57% về số lượng và 21,77% về giá trị; qua điện thoại di động tăng lần lượt 35,33% và 23,9%.

Thanh toán bằng mã QR tại các đơn vị chấp nhận thanh toán tăng 6,66% về số lượng nhưng tăng 25,85% về giá trị. Giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 13,39% về số lượng và 62,67% về giá trị, trong khi số lượng giao dịch qua hệ thống chuyển mạch và bù trừ điện tử tăng 33,11%.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản đạt 88,96%. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt hiện tương đương khoảng 28 lần GDP. Mục tiêu thời gian tới là 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP.

Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN Nguyễn Thị Thu phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: BTC

Hạ tầng phục vụ thanh toán cũng được mở rộng với 20.570 ATM và 807.778 POS. Hiện có 84 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua Internet, 54 tổ chức cung ứng dịch vụ qua điện thoại di động, 55 tổ chức trung gian thanh toán, ba tổ chức cung ứng tiền di động và hai tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử.

Độ phủ dịch vụ đang được kéo rộng hơn tới khu vực nông thôn và những nhóm khó tiếp cận mạng lưới tài chính truyền thống. Đến cuối tháng 6, cả nước có khoảng 5.700 điểm đại lý thanh toán. Có 11,45 triệu tài khoản tiền di động được đăng ký, trong đó 6,18 triệu tài khoản hoạt động, tương đương 54%. Ngoài ra, 5.158 điểm kinh doanh tiền di động đã có mặt tại địa bàn cấp xã, không bao gồm các phường.

Theo bà Thu, QR và thanh toán di động giúp dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân, nhất là tại những nơi khó bố trí mạng lưới giao dịch vật lý. Chi phí mở rộng điểm chấp nhận thanh toán thấp hơn cũng góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giữa thành thị và nông thôn.

Tuy nhiên, độ phủ tài khoản ngày càng lớn cũng đặt ra một bài toán mới. Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 không chỉ hướng tới việc người dân có thể tiếp cận dịch vụ, mà còn đặt yêu cầu về mức độ sử dụng. Một tài khoản được mở nhưng ít giao dịch chưa đồng nghĩa với việc người dân đã thực sự tham gia sâu vào hệ thống tài chính chính thức.

Từ thực tế này, các đại biểu tập trung thảo luận cách đưa thanh toán số sâu hơn vào khu vực nông thôn, chợ dân sinh, hộ kinh doanh và các nhu cầu thanh toán thiết yếu; phát huy hạ tầng thanh toán và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; hỗ trợ người cao tuổi, người thu nhập thấp và những nhóm còn hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ.

Phó Tổng Giám đốc NAPAS Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: BTC

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) Nguyễn Thanh Tùng cho rằng hạ tầng thanh toán muốn thúc đẩy tài chính toàn diện cần đáp ứng năm yếu tố: dễ tiếp cận, thiết thực, kết nối, có khả năng mở rộng và an toàn, tin cậy.

Theo ông, hệ thống phải vận hành liên tục, hỗ trợ tra soát, tăng khả năng phòng, chống gian lận, đồng thời mở rộng kết nối giữa người dân với ngân hàng, doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ. “Mỗi kết nối mới trên hạ tầng thanh toán số là thêm một cơ hội để người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đến gần hơn với tài chính toàn diện”, ông Tùng nói.

Từ mở rộng độ phủ đến sử dụng thực chất

Giai đoạn 2026-2030, định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt sẽ chuyển từ chú trọng về “lượng” sang “chất”, theo đại diện Vụ Thanh toán.

Điều này có nghĩa khả năng tiếp cận phải đi cùng chất lượng trải nghiệm, sự thuận tiện, minh bạch và mức độ sử dụng thường xuyên. Chi phí giao dịch cũng cần được tối ưu, phù hợp với điều kiện của người dân và doanh nghiệp.

Các dịch vụ thanh toán sẽ được tích hợp sâu hơn vào những hệ sinh thái số như y tế, giáo dục, dịch vụ công và giao thông, giúp người dân có thể sử dụng phương thức thanh toán số trong các nhu cầu thiết yếu hàng ngày thay vì chỉ ở một số giao dịch riêng lẻ.

Cùng với đó là yêu cầu bảo vệ dữ liệu, quyền lợi người dùng, phòng ngừa gian lận, lừa đảo và củng cố niềm tin vào dịch vụ tài chính số. Hệ thống thanh toán cũng được định hướng tăng liên thông trong nước và sẵn sàng kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới. Năm yêu cầu cho giai đoạn mới được xác định gồm chất lượng, hiệu quả kinh tế, tích hợp, an toàn và hội nhập.

Để thực hiện, NHNN dự kiến tập trung vào năm nhóm giải pháp: hoàn thiện thể chế theo hướng bảo đảm an toàn, minh bạch nhưng tạo dư địa cho đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng và mạng lưới chấp nhận thanh toán; đa dạng hóa, cá nhân hóa sản phẩm theo từng phân khúc; tăng an toàn, bảo mật và phòng, chống gian lận trực tuyến; đẩy mạnh giáo dục tài chính, kỹ năng tài chính số.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho rằng cùng với mở rộng hạ tầng, cần nâng cao hiểu biết tài chính, kỹ năng số, bảo mật, phòng ngừa gian lận, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi người sử dụng. Ảnh: BTC

Kết luận tọa đàm, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho rằng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt cần tiếp tục gắn chặt với mục tiêu tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là mở rộng khả năng tiếp cận nhưng đồng thời phải bảo đảm người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ tài chính một cách thực chất và an toàn.

Theo Phó Thống đốc, bên cạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cần đa dạng sản phẩm, dịch vụ và kênh phân phối với chi phí hợp lý cho từng nhóm khách hàng; phát triển đồng bộ hạ tầng tài chính - thanh toán số, tăng kết nối, liên thông và mở rộng dịch vụ trên phạm vi toàn quốc để từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực, nhóm dân cư.

Song song với mở rộng hạ tầng là nâng cao hiểu biết tài chính, kỹ năng số, bảo mật, phòng ngừa gian lận, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi người sử dụng.

Bởi theo Phó Thống đốc, chỉ khi người dân có đủ kiến thức, kỹ năng và niềm tin, khả năng tiếp cận mới chuyển thành việc sử dụng dịch vụ tài chính thường xuyên, an toàn và hiệu quả. Khi đó, thanh toán không dùng tiền mặt mới thực sự trở thành “cửa ngõ” đưa người dân, doanh nghiệp đến gần hơn với hệ thống tài chính chính thức và thúc đẩy tài chính toàn diện theo hướng thực chất, bền vững.