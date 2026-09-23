Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo 'tuổi thọ' công trình
Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tai-chinh-thi-truong-ngay-239-gia-chung-cu-co-the-thay-doi-khi-tinh-theo-tuoi-tho-cong-trinh-post317594.html