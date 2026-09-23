Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo 'tuổi thọ' công trình

Sau khi hợp nhất 4 đơn vị hành chính gồm Định Tường, Định Tăng, Định Long và Định Liên, xã Yên Định bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô và yêu cầu cao hơn. Đứng trước khối lượng công việc lớn và mốc thời gian gấp rút, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Yên Định đang dồn toàn bộ nguồn lực, tập trung tháo gỡ các khâu khó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã NTM trong năm 2026.