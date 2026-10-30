Tài chính Hoàng Huy (TCH): Lợi nhuận quý II tăng vọt hơn 1300%, nguồn thu từ dự án New City II bứt phá

Lợi nhuận hợp nhất tăng bằng lần nhờ mảng bất động sản dẫn dắt

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II niên độ tài chính 2026 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.960,89 tỷ đồng, tăng 566,76% so với cùng kỳ năm trước. Đi kèm với sự bứt phá về doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn đạt 750,54 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 1.332,07%.

Đóng góp mang tính quyết định vào các chỉ số tài chính này là mảng kinh doanh bất động sản. Cụ thể, doanh thu từ lĩnh vực này đạt 1.752 tỷ đồng, tăng 765% so với quý liền trước và chiếm gần 90% tổng cơ cấu doanh thu hợp nhất. Biên lợi nhuận gộp mảng bất động sản duy trì ở mức biên độ cao đạt 52,5%. Ban lãnh đạo doanh nghiệp giải trình mức tăng trưởng vượt bậc này xuất phát từ việc công ty thực hiện bàn giao lượng lớn sản phẩm thuộc dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy New City II cho khách hàng. Quá trình chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoàn tất cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện hạch toán doanh thu và lợi nhuận, tạo ra điểm rơi lợi nhuận rõ rệt trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Dưới góc độ báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II đạt 57,61 tỷ đồng, tăng 150,35% so với cùng kỳ, với động lực chính vẫn là hoạt động bán bất động sản. Trừ đi giá vốn hàng bán 30,65 tỷ đồng, công ty mẹ thu về lợi nhuận gộp 26,94 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính, công ty mẹ ghi nhận doanh thu thuần 247,95 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 91,92 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Hạng mục doanh thu bán bất động sản lũy kế đạt 235,25 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột. Về mặt chi phí, chi phí bán hàng riêng lẻ quý II tăng lên mức 22,28 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm xuống còn 10,98 tỷ đồng. Hoạt động tài chính của công ty mẹ ghi nhận sự thu hẹp doanh thu còn 56,85 tỷ đồng trong quý II do chưa nhận được cổ tức từ các công ty con.

Quy mô tồn kho mở rộng và khoản tiền người mua trả trước vượt 2.400 tỷ đồng

Bức tranh tài sản của Tài chính Hoàng Huy cho thấy sự gia tăng mạnh về quy mô đầu tư dự án. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản riêng lẻ của công ty mẹ đạt 13.316 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu niên độ. Trong cơ cấu tài sản, hạng mục hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 5.569,1 tỷ đồng, bứt phá từ mức 3.538 tỷ đồng ghi nhận đầu kỳ.

Khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 4.792,2 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đầu tư tập trung tại hai dự án trọng điểm bao gồm dự án Hoàng Huy Green River với 2.557,5 tỷ đồng và dự án 150 Tô Hiệu với 1.677,5 tỷ đồng. Thành phẩm bất động sản tồn kho ghi nhận ở mức 759,5 tỷ đồng, đây là cơ sở vật chất sẵn sàng để ghi nhận doanh thu trong các quý tiếp theo khi tiến hành bàn giao nhà cho khách.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của công ty mẹ ghi nhận 2.785,8 tỷ đồng và tập trung hoàn toàn ở các khoản nợ ngắn hạn. Điểm sáng lớn nhất trong phần nguồn vốn là khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 2.456,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 2.158,3 tỷ đồng đầu kỳ. Đây phần lớn là dòng tiền do khách hàng ứng trước theo tiến độ mua bất động sản, phân bổ chủ yếu tại dự án Hoàng Huy Green River đạt 1.837,7 tỷ đồng và dự án Hoàng Huy Commerce Tòa H2 đạt 617,8 tỷ đồng. Nguồn doanh thu chưa thực hiện này sẽ là cơ sở bảo đảm cho việc duy trì dòng hạch toán lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai. Tính đến cuối kỳ báo cáo, lượng tiền và tương đương tiền của công ty mẹ duy trì ở mức an toàn đạt 850,1 tỷ đồng.