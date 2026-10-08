Tài chính Điện lực (EVF) lên kế hoạch huy động 300 triệu USD trái phiếu quốc tế tại Singapore

Chào bán trái phiếu tỷ đô tại Singapore để bổ sung vốn cho vay

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (mã chứng khoán: EVF) vừa chính thức phê duyệt phương án phát hành trái phiếu huy động vốn trên thị trường quốc tế vào ngày 2/10/2026. Dựa trên bản kế hoạch chi tiết, doanh nghiệp tài chính này dự kiến thực hiện một đợt phát hành trái phiếu định giá bằng đồng USD tại thị trường quốc tế với tổng mệnh giá huy động tối đa lên đến 300 triệu USD. Lô trái phiếu này được thiết kế với kỳ hạn từ 3 năm trở lên và dự kiến sẽ được đưa lên niêm yết chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore SGX.

Theo đặc tính sản phẩm, đây là loại hình trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không có tính năng chuyển đổi thành cổ phiếu, không phát hành kèm theo chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không được phân loại là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Công ty dự kiến sẽ tiến hành các đợt chào bán và phát hành thực tế ngay trong quý 4 năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ này vẫn phụ thuộc vào việc EVF hoàn tất các thủ tục pháp lý bắt buộc và nhận được văn bản chấp thuận từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các thông số chi tiết của đợt phát hành như quy mô thực tế, kỳ hạn cụ thể, giá bán, mức lãi suất áp dụng và các điều kiện giao dịch liên quan sẽ được ban lãnh đạo EVF quyết định tại thời điểm chào bán, căn cứ vào diễn biến thực tế của thị trường và các tài liệu giao dịch chính thức được ký kết.

Toàn bộ nguồn ngoại tệ thu được từ đợt phát hành trái phiếu tỷ đô này sẽ được doanh nghiệp phân bổ trực tiếp vào hoạt động cốt lõi là cho vay. Dòng vốn mới sẽ được giải ngân cho cả tệp khách hàng cá nhân lẫn các khách hàng doanh nghiệp đang có nhu cầu tín dụng. Theo định hướng kinh doanh, EVF có thể cấp tín dụng cho các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng trên thị trường như chế biến chế tạo, xây dựng, thương mại dịch vụ, vận tải logistics, phát triển năng lượng, công nghệ, giáo dục đào tạo và y tế chăm sóc sức khỏe.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng hai chữ số, tổng tài sản vượt 91.000 tỷ đồng

Kế hoạch huy động vốn trên thị trường quốc tế là bước đi chiến lược tiếp theo của EVF sau quá trình liên tục mở rộng quan hệ hợp tác với các định chế tài chính và nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với phương án phát hành trái phiếu tại Singapore, doanh nghiệp này cũng đang khẩn trương triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước. Theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua, đợt phát hành này có tổng mệnh giá tối đa 850 tỷ đồng nhằm trực tiếp bổ sung quy mô vốn điều lệ cho công ty.

Hoạt động mở rộng quy mô vốn được hậu thuẫn bởi kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026. Báo cáo tài chính bán niên cho thấy EVF ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 699,3 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9% so với thành tích đạt được trong cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp công ty hoàn thành được 52,8% kế hoạch lợi nhuận của cả năm. Sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 556,2 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng khoảng 15,3%.

Động lực tăng trưởng chính của EVF đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi khi thu nhập lãi thuần đạt 1.102,8 tỷ đồng, tăng vọt gần 36% so với cùng kỳ năm 2025. Mảng dịch vụ cũng đóng góp tích cực khi lãi thuần từ hoạt động này đạt 61,7 tỷ đồng, tăng 11,2%. Những yếu tố này góp phần đẩy tổng thu nhập hoạt động của toàn công ty lên mức khoảng 1.190 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của EVF đã chính thức đạt mốc 91.756 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 10,5% so với con số đầu năm. Trong đó, cấu phần quan trọng nhất là dư nợ cho vay khách hàng đạt 67.201 tỷ đồng, tăng 8,8%. Sự gia tăng về quy mô tài sản và lợi nhuận cũng giúp vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 10.415 tỷ đồng, trong khi mức vốn điều lệ duy trì ở ngưỡng 7.606 tỷ đồng.