Tài chính Điện lực (EVF) báo lãi 9 tháng vượt 1.035 tỷ đồng, tổng tài sản vượt kế hoạch năm

Thu nhập lãi thuần dẫn dắt lợi nhuận, chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2026, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (mã chứng khoán: EVF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 336,5 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 tương ứng đạt 279,1 tỷ đồng. Sự duy trì đà tăng trưởng trong quý gần nhất đóng góp trực tiếp vào kết quả kinh doanh lũy kế của doanh nghiệp từ đầu năm.

Cụ thể trong 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 1.035,8 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế ghi nhận ở mức 835,3 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp đến từ thu nhập lãi thuần với 1.712,5 tỷ đồng, cao hơn mức thực hiện của cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng mang về khoản lãi thuần 97,8 tỷ đồng.

Một yếu tố quan trọng khác giúp củng cố lợi nhuận của doanh nghiệp là việc tiết giảm chi phí trích lập. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng đầu năm nay ở mức 433,8 tỷ đồng, thấp hơn 208 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng tài sản vượt mốc 96.000 tỷ đồng, đẩy mạnh kênh phát hành giấy tờ có giá

Về quy mô hoạt động, tổng tài sản của doanh nghiệp tiếp tục đà mở rộng và đạt 96.197,4 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/09/2026, tương ứng tăng 15,8% so với cuối năm 2025. Với kết quả này, công ty đã chính thức hoàn thành và vượt chỉ tiêu tổng tài sản 93.000 tỷ đồng được đặt ra cho cả năm 2026. Đi cùng với sự phình to của tổng tài sản, dư nợ cho vay khách hàng tính đến cuối tháng 9 đạt 69.735,5 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, công ty đã đẩy mạnh các kênh huy động thông qua việc phát hành giấy tờ có giá. Số dư phát hành giấy tờ có giá đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2026 đạt 37.848,5 tỷ đồng, tăng 22,7% so với thời điểm chốt sổ năm 2025.

Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp dự kiến tiếp tục được bổ sung thêm trong thời gian tới. Hiện tại, công ty đang triển khai phương án phát hành trái phiếu quốc tế để bổ sung nguồn vốn dài hạn phục vụ hoạt động cho vay. Mới đây, doanh nghiệp cũng công bố danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức sẽ tham gia thương vụ phát hành riêng lẻ. Danh sách này bao gồm Japan Vietnam Capital Fund I L.P, Daiwa SSIAM Vietnam Growth Fund IV USD L.P, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý Quỹ SSI và Công ty Cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital.