Tái chế bao bì trong ngành dược, mỹ phẩm - Hướng tới kinh tế tuần hoàn

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Lý Thị Hồng Điệp, Phó tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho hay: "Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã từng bước hình thành khung pháp lý cho trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (gọi tắt là EPR), qua đó đặt ra yêu cầu ngày càng rõ ràng hơn đối với doanh nghiệp trong việc thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì sau sử dụng. EPR không đơn thuần là một nghĩa vụ tuân thủ pháp luật mà nếu được thực hiện đúng và hiệu quả còn có thể trở thành động lực để doanh nghiệp đổi mới thiết kế sản phẩm, lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xanh".

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu TP Hà Nội.

Đối với bao bì dược phẩm và mỹ phẩm, đây là lĩnh vực cần được quan tâm đặc biệt bởi sử dụng nhiều loại bao bì khác nhau, từ nhựa, thủy tinh, kim loại, giấy đến các loại bao bì đa lớp, bao bì phức hợp, vỉ thuốc và nhiều loại vật liệu có yêu cầu riêng về an toàn, chất lượng cũng như công nghệ xử lý. Nguồn phát sinh cũng rất đa dạng, từ doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đến bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thuốc, hệ thống bán lẻ và hộ gia đình.

Đại diện Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế chia sẻ về công tác quản lý chất thải y tế nói chung và chất thải, bao bì dược, mỹ phẩm nói riêng trong các cơ sở y tế. Đây là một mắt xích quan trọng trong chuỗi quản lý bao bì sau sử dụng, nhất là đối với việc phân loại, thu gom và xử lý phù hợp với đặc thù của lĩnh vực y tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đánh giá cao các ý kiến trao đổi, chia sẻ tại hội thảo và nhấn mạnh, việc thúc đẩy tái chế bao bì ngành dược, mỹ phẩm cần sự phối hợp của nhiều chủ thể trong toàn bộ chuỗi.

Đối với lĩnh vực dược, yêu cầu tái chế bao bì cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn và quản lý sản phẩm dược trong suốt vòng đời. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, cần quan tâm đến những vấn đề thực tiễn như phân loại tại nguồn, tổ chức thu gom, năng lực tái chế, công nghệ, thị trường vật liệu tái chế và cơ chế phối hợp giữa các bên.

Việc thúc đẩy tái chế bao bì ngành dược, mỹ phẩm không chỉ là yêu cầu về xử lý chất thải mà còn là một nội dung quan trọng trong quá trình chuyển đổi, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Để hoạt động tái chế đạt hiệu quả và bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ ràng, khả thi và phù hợp với thực tiễn; đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp chủ động đổi mới thiết kế, sử dụng vật liệu phù hợp, nâng cao khả năng tái chế và tăng cường đầu tư vào các giải pháp tuần hoàn.

Các ý kiến phát biểu của đại biểu tại hội thảo cũng cho thấy, để hình thành một hệ sinh thái tái chế bao bì dược phẩm, mỹ phẩm hiệu quả, mỗi chủ thể trong chuỗi giá trị cần có trách nhiệm, có động lực và có lợi ích khi tham gia. Việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, các đơn vị thu gom - tái chế và người tiêu dùng sẽ là yếu tố quan trọng để đưa các chính sách về EPR và kinh tế tuần hoàn đi vào thực chất.