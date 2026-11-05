Tái cấu trúc du lịch Vĩnh Long trong không gian phát triển mới

Chuyên gia trình bày tại hội thảo

Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh mới” vừa diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long, thu hút hơn 100 đại biểu đến từ các cơ sở đào tạo thuộc TP.HCM, TP. Cần Thơ và Vĩnh Long; cùng các doanh nghiệp, tổ chức du lịch, viện nghiên cứu và các hộ kinh doanh du lịch địa phương tham dự.

Hội thảo do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long tổ chức, thuộc khuôn khổ Đề án phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh mới, do TS Phan Thị Ngàn, Trưởng Khoa Du lịch, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành làm chủ nhiệm.

Một trong những vấn đề được đặt ra tại hội thảo là yêu cầu định vị lại không gian và hướng phát triển du lịch Vĩnh Long sau khi hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh từ ngày 1.7.2025.

Không gian mới mở rộng các loại hình tài nguyên du lịch, từ sông nước, miệt vườn đến văn hóa, cửa sông và biển, tạo điều kiện hình thành những sản phẩm có quy mô và tính liên kết cao hơn.

Theo báo cáo, năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 9,3 triệu lượt khách, tổng thu du lịch gần 8.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, thời gian lưu trú của khách còn ngắn, mức chi tiêu chưa cao. Điều này cho thấy việc mở rộng tài nguyên và gia tăng lượng khách chưa đủ để tạo nên sức cạnh tranh cho điểm đến.

Du lịch Vĩnh Long cần chuyển trọng tâm từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế giữ lại tại địa phương.

Vĩnh Long định hướng phát triển chuỗi sản phẩm du lịch gắn với các tài nguyên đặc thù như sông nước - miệt vườn, văn hóa Khmer, làng nghề gạch gốm...

Các đại biểu cũng nhận diện 5 nhóm điểm nghẽn cần tháo gỡ, gồm thể chế và quản trị; hạ tầng và kết nối, nhất là hạ tầng du lịch đường sông; nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ; sản phẩm và thị trường; liên kết vùng và hợp tác công - tư.

Trong đó, thể chế và quản trị được xem là vấn đề quan trọng, cần được quan tâm để bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương, ngành và chủ thể tham gia hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu du lịch thiếu đồng bộ cũng là hạn chế cần sớm khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và kết nối thị trường.

Về phát triển sản phẩm, các ý kiến tại hội thảo cho rằng Vĩnh Long cần khắc phục tình trạng sản phẩm du lịch đơn lẻ, trùng lặp, thiếu tính liên kết. Thay vào đó, cần tổ chức các chuỗi trải nghiệm dựa trên những cụm tài nguyên đặc thù, gồm sông nước - miệt vườn; văn hóa dừa; văn hóa Khmer; làng nghề gạch gốm; cửa sông - rừng ngập mặn - biển…

Các đại biểu tham dự hội thảo

Một nội dung khác được các đại biểu quan tâm là vai trò của các chủ thể tham gia phát triển du lịch. Trong đó, nguồn nhân lực giữ vị trí quan trọng; doanh nghiệp cần có môi trường đầu tư thuận lợi để mở rộng hoạt động và liên kết; cộng đồng dân cư cần được tham gia thực chất vào quá trình phát triển, có tiếng nói và được chia sẻ lợi ích công bằng.

Đối với du lịch nông thôn, hiệu quả cần được nhìn nhận từ giá trị kinh tế giữ lại tại địa phương, sinh kế của người dân và khả năng bảo tồn tài nguyên. Đây cũng là cơ sở để bảo đảm hoạt động du lịch gắn với đời sống cộng đồng, hạn chế tình trạng khai thác tài nguyên thiếu bền vững.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các động lực mới cho du lịch Vĩnh Long, trong đó có chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Liên kết với TP.HCM và TP. Cần Thơ được xác định là điều kiện quan trọng để mở rộng thị trường khách, kết nối các tuyến, điểm du lịch và từng bước chuyển Vĩnh Long từ điểm dừng chân thành điểm đến có khả năng giữ khách lưu trú dài ngày.

Nhiều hướng phát triển sản phẩm cũng được gợi mở như du lịch biển, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực; tăng cường quảng bá điểm đến thông qua phim ảnh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Từ các ý kiến trao đổi, hội thảo đã góp phần hệ thống hóa cơ sở khoa học và thực tiễn cho Đề án phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long trong không gian mới. Kết quả thảo luận cũng là nguồn tham khảo để cụ thể hóa Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 10.7.2026 của Tỉnh ủy Vĩnh Long, đồng thời xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.