Cán bộ, nhân viên Tập đoàn MISA tích cực nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của doanh nghiệp (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Không chỉ là sắp xếp lại bộ máy

Từ nay đến năm 2030, doanh nghiệp Việt Nam sẽ hoạt động trong môi trường có tốc độ thay đổi ngày càng cao. Thị trường biến động, kỳ vọng của khách hàng tăng lên, áp lực chi phí và yêu cầu năng suất trở nên rõ nét. Cùng lúc, các công nghệ mới đang thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tổ chức sản xuất, quản trị thông tin và ra quyết định.

Trong bối cảnh đó, duy trì nguyên trạng mô hình vận hành có thể khiến doanh nghiệp chậm thích ứng. Những quy trình phụ thuộc vào thao tác thủ công, dữ liệu nằm rải rác, thông tin chỉ tập trung ở một số cá nhân hoặc cơ chế phối hợp thiếu nhất quán sẽ làm giảm khả năng phản ứng trước biến động. Doanh nghiệp có thể vẫn hoạt động, nhưng khó biết chính xác khâu nào đang tạo ra giá trị, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả và quyết định nào cần được đưa ra sớm hơn.

Số liệu về hoạt động doanh nghiệp cho thấy khu vực này đang có sự dịch chuyển đáng kể. Theo Cục Thống kê, năm 2025 có gần 297.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi đó có 227.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 14,8% so với năm trước. Các con số này không đồng nghĩa tất cả doanh nghiệp rút lui đều đang gặp khó khăn mới, cũng không đo trực tiếp số doanh nghiệp tiến hành tái cấu trúc. Tuy vậy, chúng cho thấy môi trường kinh doanh có sự thay đổi liên tục, đặt ra yêu cầu để doanh nghiệp chủ động đánh giá lại năng lực và mô hình của mình.

Trong cách hiểu truyền thống, tái cấu trúc thường gắn với việc thay đổi sơ đồ tổ chức, sáp nhập phòng ban, tinh giản nhân sự hoặc điều chỉnh quyền hạn. Đây là những biện pháp có thể cần thiết trong một số tình huống, nhưng chúng chưa chắc đã giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Tuy nhiên, tái cấu trúc trong kỷ nguyên AI cần được nhìn nhận rộng hơn, đó là quá trình thiết kế lại cách doanh nghiệp tạo ra giá trị và chuyển giá trị ấy đến khách hàng. Quá trình này liên quan chiến lược, cơ cấu tổ chức, vai trò công việc, quy trình, dữ liệu, công nghệ, văn hóa và cơ chế quản trị.

Mô hình kiến tạo mức độ trưởng thành AI trong doanh nghiệp.

AI có thể mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? Đầu tiên là giảm thời gian cho các công việc lặp lại. AI có thể hỗ trợ tìm kiếm và tổng hợp thông tin, phân loại yêu cầu, trích xuất dữ liệu từ tài liệu, soạn bản nháp, chuẩn bị nội dung báo cáo hoặc trả lời các câu hỏi thường gặp. Khi được triển khai phù hợp, nhân viên có thể giảm thời gian dành cho thao tác thủ công và tập trung hơn vào những nhiệm vụ cần phán đoán, trao đổi và giải quyết vấn đề. Đồng thời AI có thể hỗ trợ tự động hóa quy trình. Một số bước công việc có thể được tự động thực hiện khi điều kiện xử lý đã rõ, đầu vào có cấu trúc và ngoại lệ có quy tắc chuyển tiếp. Thí dụ, hệ thống có thể tiếp nhận yêu cầu, phân loại theo chủ đề, chuyển đến đúng bộ phận và theo dõi trạng thái xử lý. AI có thể tham gia phân tích nội dung hoặc gợi ý cách xử lý, trong khi người phụ trách kiểm tra và phê duyệt ở các điểm cần thiết.

Những lợi ích này không tự động xuất hiện khi doanh nghiệp mua một nền tảng hoặc cấp tài khoản AI cho nhân viên. Hiệu quả phụ thuộc vào việc chọn đúng bài toán, chuẩn hóa quy trình, tổ chức dữ liệu, đào tạo người dùng và thiết lập cơ chế kiểm soát. Định hướng này cũng nằm trong bối cảnh chính sách quốc gia: tháng 8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 [2]. Điều đó cho thấy AI đang được đặt trong chương trình phát triển dài hạn, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu để doanh nghiệp chuẩn bị về dữ liệu, nhân lực và năng lực ứng dụng.

Khi lập kế hoạch tái cấu trúc bằng AI, doanh nghiệp cần bắt đầu bằng kết quả muốn đạt được. Mục tiêu có thể là rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, giảm tỷ lệ sai sót, cải thiện tốc độ phản hồi khách hàng, tăng khả năng dự báo nhu cầu hoặc giảm thời gian lập báo cáo quản trị.

Doanh nghiệp nên xem xét các phương án theo thứ tự: loại bỏ công việc không cần thiết, chuẩn hóa quy trình, tự động hóa theo quy tắc, rồi mới lựa chọn AI hoặc tác nhân AI khi có giá trị rõ ràng. Không phải điểm nghẽn nào cũng cần AI; đôi khi thay đổi quy trình hoặc phân định lại trách nhiệm đã có thể giải quyết phần lớn vấn đề.

Một trong những thay đổi sâu sắc nhất của tái cấu trúc bằng AI là xem xét lại cách công việc được phân chia giữa con người và công nghệ. Doanh nghiệp cần xác định nhiệm vụ nào con người đảm nhiệm, nhiệm vụ nào AI có thể hỗ trợ và những bước nào cần phối hợp. Với các trợ lý AI, nhân viên có thể giao những nhiệm vụ cụ thể như tìm thông tin, tóm tắt tài liệu hoặc hỗ trợ soạn nội dung. Với các tác nhân AI có khả năng thực hiện nhiều bước công việc theo hướng dẫn, yêu cầu về quyền hạn và giám sát càng quan trọng. Doanh nghiệp cần xác định tác nhân được phép truy cập dữ liệu nào, được phép thực hiện hành động nào, bước nào phải có người kiểm tra và trường hợp nào phải dừng để chuyển cho người phụ trách.

Thiết kế lại công việc giữa con người và AI

Tái cấu trúc không đồng nghĩa với mặc định thay thế người lao động. Mục tiêu nên là phân bổ lại công việc để tận dụng thế mạnh của cả con người và AI. Con người có lợi thế trong việc hiểu bối cảnh, xây dựng quan hệ, xử lý tình huống phức tạp và chịu trách nhiệm; AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, thực hiện các bước lặp lại và cung cấp đề xuất.

Một xu hướng đáng chú ý là mô hình doanh nghiệp tinh gọn, thậm chí doanh nghiệp một người hoặc nhóm sáng lập rất nhỏ, có thể đảm nhiệm nhiều chức năng nhờ kết hợp AI với dịch vụ số và mạng lưới đối tác. AI hỗ trợ một cá nhân hoặc nhóm nhỏ thực hiện một phần công việc vốn trước đây cần nhiều vai trò chuyên biệt: nghiên cứu thị trường, tạo nội dung, chăm sóc khách hàng, tổng hợp dữ liệu, chuẩn bị báo cáo hay tự động hóa các bước hành chính.

Các dữ liệu quốc tế cho thấy đây là xu hướng đang được quan tâm, nhưng chưa thể xem là mô hình phù hợp với mọi ngành hay mọi doanh nghiệp. Nasdaq ghi nhận tại Mỹ, từ đầu năm 2025, hồ sơ thành lập doanh nghiệp một người tăng hơn 20%, trong khi nhóm hồ sơ có khả năng tuyển dụng gần như đi ngang [3]. Đây là tín hiệu về sự thay đổi trong cách khởi nghiệp, không phải bằng chứng rằng doanh nghiệp Việt Nam sẽ chuyển đồng loạt sang mô hình một người.

Khảo sát D4SME năm 2026 của OECD cũng ghi nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng sử dụng các công cụ AI sẵn có, trong khi việc tích hợp có mục tiêu, an toàn và gắn với hoạt động vận hành vẫn chưa đồng đều [4]. Điều này nhấn mạnh rằng lợi thế của doanh nghiệp tinh gọn không đến từ việc dùng AI đơn lẻ, mà từ khả năng tổ chức công việc và kết nối công cụ thành quy trình có kết quả.

Điều đáng rút ra cho doanh nghiệp Việt Nam không phải là giảm nhân sự bằng mọi giá. Đó là chuyển từ tư duy “quy mô lớn mới làm được nhiều việc” sang tư duy “tổ chức đúng năng lực để tạo ra giá trị”. Một doanh nghiệp nhỏ có thể vận hành chuyên nghiệp hơn nếu quy trình được chuẩn hóa, dữ liệu được tổ chức, AI được giao đúng việc và các khâu cần chuyên môn sâu được kết nối với đối tác phù hợp. Ngược lại, một tổ chức đông nhân sự nhưng quy trình rời rạc, thông tin phân tán và trách nhiệm không rõ vẫn có thể vận hành chậm.

Tự động hóa hiệu quả không phải là làm cho mọi bước diễn ra nhanh hơn bằng bất cứ giá nào. Mục tiêu là giảm thao tác không tạo giá trị, hạn chế sai sót và giúp công việc được chuyển đến đúng người, đúng thời điểm.

Nhiều doanh nghiệp tổ chức công việc theo chức năng phòng ban, nhưng khách hàng trải nghiệm toàn bộ hành trình từ lúc tìm hiểu sản phẩm đến khi mua hàng, nhận dịch vụ và được hỗ trợ sau bán. Vì vậy, tái cấu trúc bằng AI cần xem xét dòng công việc xuyên suốt, thay vì chỉ tối ưu từng bộ phận riêng lẻ.

Thiết kế lại quy trình cần làm rõ đầu vào, đầu ra, người phụ trách, điểm bàn giao, quy tắc phê duyệt và cách xử lý ngoại lệ. Sau khi quy trình được làm rõ, doanh nghiệp mới xác định bước nào có thể tự động hóa, hệ thống nào cần kết nối và AI có thể tham gia ở đâu.

Con người và AI cùng làm việc, quy trình được thiết kế thông minh hơn, tri thức doanh nghiệp được khai thác, quyết định được hỗ trợ bằng dữ liệu-đó là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam tái cấu trúc và thích ứng trong giai đoạn 2026-2030.

Khai thác dữ liệu và tri thức doanh nghiệp

Dữ liệu và tri thức là nền móng của mô hình vận hành có AI. Doanh nghiệp có thể có dữ liệu trong hệ thống bán hàng, kế toán, nhân sự, sản xuất, kho vận, bảng tính và hồ sơ giấy. Kinh nghiệm làm việc lại có thể tập trung ở một số nhân viên lâu năm hoặc chưa được ghi lại thành hướng dẫn.

ThS Hoàng Văn Tam, chuyên gia chuyển đổi số và AI, Giám đốc Công ty công nghệ Digitech Solutions (tác giả bài viết) trong một khóa đào tạo về ứng dụng AI trong doanh nghiệp. (Ảnh: CTV)

Tri thức nội bộ cũng cần được tổ chức theo nhu cầu công việc. Tài liệu nên có chủ sở hữu, thời điểm cập nhật, phạm vi sử dụng và cách nhận diện phiên bản còn hiệu lực. Nếu AI truy xuất từ tài liệu cũ, trùng lặp hoặc chưa được kiểm chứng, câu trả lời có thể thiếu chính xác. Do đó, quản trị tri thức không chỉ là đưa tài liệu lên một kho lưu trữ mà còn là duy trì chất lượng và tính cập nhật.

Khi dữ liệu và tri thức được quản lý tốt, nhân viên có thể tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn, giảm thời gian hỏi lại đồng nghiệp và tiếp cận cách xử lý thống nhất. AI cũng có thể hỗ trợ khai thác tài liệu theo quyền truy cập được cấp. Đây là cách giảm phụ thuộc vào trí nhớ của một vài cá nhân, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì tri thức khi nhân sự thay đổi.

Trong nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo phải chờ các bộ phận tổng hợp báo cáo thủ công trước khi có thể đánh giá tình hình. Khi dữ liệu được cập nhật chậm hoặc cách tính chỉ số khác nhau, nhà quản lý khó phân biệt vấn đề đang phát sinh từ đâu và cần ưu tiên xử lý điều gì.

AI và các công cụ phân tích dữ liệu có thể hỗ trợ tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, theo dõi chỉ số, phát hiện biến động và chuẩn bị các kịch bản. Trong một số tình huống, hệ thống có thể cảnh báo doanh số giảm ở một nhóm sản phẩm, tồn kho thay đổi bất thường hoặc thời gian xử lý yêu cầu tăng lên.

Doanh nghiệp cần quy định rõ ai xem xét phân tích, ai có quyền ra quyết định và cách ghi nhận căn cứ cho các quyết định quan trọng. AI có thể đề xuất, nhưng người có thẩm quyền phải đánh giá hệ quả và chịu trách nhiệm cuối cùng. Đây là nguyên tắc đặc biệt cần thiết với các quyết định liên quan tài chính, nhân sự, khách hàng và dữ liệu quan trọng.

Một chương trình tái cấu trúc chỉ bền vững khi người lao động hiểu cách làm mới và có năng lực thực hiện. Đào tạo AI vì vậy không nên chỉ dừng ở việc giới thiệu chức năng công cụ. Nhân sự cần thực hành trên nhiệm vụ thực tế, biết cách đặt yêu cầu, kiểm chứng thông tin và nhận diện khi nào không nên dựa vào kết quả AI.

Lãnh đạo cần hiểu cách xác định bài toán, ưu tiên đầu tư và quản trị rủi ro. Quản lý cần biết thiết kế quy trình có AI tham gia, phân công trách nhiệm, theo dõi chất lượng và xử lý ngoại lệ. Nhân viên cần biết sử dụng AI trong phạm vi công việc, bảo vệ dữ liệu và chịu trách nhiệm với đầu ra mình gửi đi.

AI đem lại cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về quản trị. Doanh nghiệp cần xác định dữ liệu nào được phép sử dụng, ai được truy cập, kết quả nào phải kiểm tra và hoạt động nào cần lưu vết. Những nội dung nhạy cảm về khách hàng, nhân sự, tài chính hoặc bí mật kinh doanh cần được xử lý theo chính sách rõ ràng.

Rủi ro có thể đến từ việc đưa thông tin không phù hợp vào công cụ AI, sử dụng kết quả sai mà không kiểm chứng, để hệ thống thực hiện hành động vượt quá thẩm quyền hoặc phụ thuộc vào một dịch vụ bên ngoài mà không có phương án thay thế. Doanh nghiệp cần đánh giá rủi ro theo từng trường hợp sử dụng, thay vì áp dụng một mức kiểm soát giống nhau cho mọi nhiệm vụ.

Các nguyên tắc cơ bản có thể gồm: phân quyền truy cập theo vai trò, yêu cầu con người phê duyệt những hành động có ảnh hưởng lớn, lưu nhật ký xử lý cần thiết, kiểm tra chất lượng đầu ra và có phương án quay về thao tác thủ công khi hệ thống gặp lỗi. Việc kiểm soát cần tương xứng với mức độ rủi ro và giá trị của quy trình.

Doanh nghiệp không nhất thiết phải chờ một chương trình chuyển đổi kéo dài nhiều năm mới bắt đầu tạo ra kết quả. Thay vì lập kế hoạch tuần tự cho từng năm, lãnh đạo có thể tổ chức các chu kỳ ngắn, mỗi chu kỳ tập trung vào một vấn đề kinh doanh cụ thể, có người chịu trách nhiệm, chỉ số nền và tiêu chí quyết định rõ ràng.

Ở chặng đầu, nhóm liên chức năng rà soát nhanh quy trình, dữ liệu, điểm nghẽn và nhu cầu khách hàng; chọn một đến ba bài toán ưu tiên có tác động và khả năng kiểm chứng. Đi đôi với việc chuẩn hóa các bước đang gây lãng phí, doanh nghiệp xác định công việc nào có thể tự động hóa theo quy tắc, việc nào cần AI hỗ trợ và trường hợp nào phải chuyển cho con người.

Tiếp theo, doanh nghiệp triển khai thử nghiệm trong phạm vi đủ nhỏ để kiểm soát nhưng đủ thật để đo hiệu quả. Người dùng trực tiếp cần tham gia từ đầu; dữ liệu, quyền truy cập và quy tắc kiểm tra cần được thiết lập trước khi đưa hệ thống vào xử lý công việc thực tế. Nếu kết quả đạt tiêu chí, giải pháp được tích hợp và mở rộng sang quy trình hoặc nhóm người dùng tiếp theo. Nếu chưa đạt, nhóm điều chỉnh bài toán, quy trình hoặc công nghệ thay vì tiếp tục đầu tư theo quán tính.

Cách làm theo chu kỳ giúp doanh nghiệp vừa tạo kết quả sớm, vừa học từ thực tế. Các hoạt động có thể diễn ra song song khi nguồn lực cho phép, nhưng vẫn cần giữ thứ tự logic: hiểu vấn đề, làm rõ quy trình và dữ liệu, thử nghiệm có kiểm soát, đo kết quả rồi mới mở rộng. Tốc độ không đồng nghĩa với bỏ qua quản trị; triển khai càng nhanh càng cần phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng.

Một chu kỳ khởi động khoảng 60-90 ngày có thể giúp doanh nghiệp đi nhanh mà vẫn có kiểm chứng. Hai tuần đầu tập trung khảo sát quy trình, thống nhất mục tiêu, ghi nhận chỉ số nền và chọn phạm vi thử nghiệm. Trong 30 ngày tiếp theo, nhóm triển khai giải pháp, đào tạo người dùng, theo dõi chất lượng và xử lý ngoại lệ. Sau đó, doanh nghiệp đánh giá tác động để quyết định điều chỉnh, tích hợp, mở rộng hay dừng; những bài toán phù hợp có thể được chuẩn bị song song.

Các chỉ số cần được chọn theo mục tiêu. Nếu mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý, cần đo thời gian trước và sau khi triển khai. Nếu mục tiêu là giảm sai sót, cần thống nhất cách ghi nhận lỗi và mức độ ảnh hưởng. Nếu mục tiêu là cải thiện dịch vụ, cần theo dõi tốc độ phản hồi, tỷ lệ giải quyết yêu cầu hoặc mức độ hài lòng của khách hàng.

Giai đoạn 2026-2030 có thể trở thành thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Mức độ thay đổi ở từng doanh nghiệp sẽ khác nhau, nhưng áp lực phải nâng cao năng suất, thích ứng nhanh và sử dụng nguồn lực tốt hơn là vấn đề ngày càng khó bỏ qua.